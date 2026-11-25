Лучших производителей мебели наградили в Москве
Итоги ежегодной премии «Мебель года» подвели в Москве. Премию проводят уже в третий раз, в этом году на нее поступило более 600 заявок.
Победителей выбирали в пяти номинациях — от мебели для гостиной и спальни до предметов для общественных пространств и декора. Жюри и покупатели оценивали не только внешний вид изделий, но и их практичность, функциональность и безопасность.
«Эмоции просто зашкаливают! Это наша первая премия. Мы ехали с таким трепетом, ожиданием, для нас важно было просто участие. Но то, что мы взяли две премии в двух номинациях — это дорогого стоит!» — поделилась победительница премии Ульяна Усцова.
По данным «Авито», в третьем квартале 2026 года число сделок с новой мебелью выросло на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошло года. Покупательская активность же возросла на 17%.
«Наш рынок очень динамичный, активно развивается, и мы видим, что в последние годы существенно подрос уровень и дизайна, и мастерства со стороны наших производителей. У русского мебельного дизайна начинает появляться свое лицо, свой авторский стиль, фишечка. И очень интересно за этим наблюдать», — рассказал руководитель бизнес-направления «Мебель и товары для дома» в «Авито» Никита Ткачев.
Основная задача премии — помочь покупателям находить качественную мебель российских производителей, а самим брендам — заявить о себе и выйти на новую аудиторию.