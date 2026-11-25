Итоги ежегодной премии «Мебель года» подвели в Москве. Премию проводят уже в третий раз, в этом году на нее поступило более 600 заявок.

Победителей выбирали в пяти номинациях — от мебели для гостиной и спальни до предметов для общественных пространств и декора. Жюри и покупатели оценивали не только внешний вид изделий, но и их практичность, функциональность и безопасность.

«Эмоции просто зашкаливают! Это наша первая премия. Мы ехали с таким трепетом, ожиданием, для нас важно было просто участие. Но то, что мы взяли две премии в двух номинациях — это дорогого стоит!» — поделилась победительница премии Ульяна Усцова.