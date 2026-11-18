В Красноярске врачи спасли девочку, проглотившую магниты и железки

Хирурги в Красноярске провели сложную операцию семилетней пациентке, проглотившей десятки металлических предметов. Из желудочно-кишечного тракта ребенка извлекли 38 инородных тел, включая 28 магнитных шариков, сообщили в региональном Минздраве .

Девочку доставили в детское хирургическое отделение больницы № 20 имени И. С. Берзона с жалобами на боли в животе и рвоту.

Сначала специалисты предположили инвагинацию кишечника — состояние, при котором один участок органа внедряется в другой.

Рентген показал множество металлических предметов в пищеварительном тракте. Врачи провели диагностическую лапароскопию и обнаружили сращение нескольких петель кишечника.

Хирурги разделили соединенные участки и извлекли из них магниты, металлические скобы, четыре шурупа и кнопки. Состояние девочки оценивают как средней степени тяжести.

Ранее в Ступине спасли ребенка с застрявшей в ноздре деталью термомозаики.