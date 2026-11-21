На турнире «Щучий поцелуй» в Москве-реке поймали сома весом 26,9 килограмма. После взвешивания и фотосессии рыбу аккуратно отпустили обратно в воду.

Вытаскивать крупный улов рыбаку помогали товарищи.

Ранее в Австралии мужчина случайно победил в конкурсе, выловив призовую рыбу. За крупного белого морского окуня с биркой он получил один миллион австралийских долларов (56,9 миллиона рублей).

В сентябре на Сахалине две женщины поймали огромного тунца весом 285 килограммов. Рыбу пришлось тащить волоком, потому что затащить ее на лодку не получалось. На берегу рыбачкам помогли отдыхающие.

За несколько недель до этого в Индии мужчина выловил редкого пресноводного карпа Роху огромного размера. По словам местных жителей, в водохранилище Шри Каратам Кришнамурти Ерра Калва таких крупных рыб не ловили уже 50 лет.