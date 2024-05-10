Как в России и мире отметили День Победы 9 мая в 2024 году | 360°

Общество 10 мая 2024, 01:17 День Победы в разных концах света. Как почтили память советских солдат в России и мире Россия и мир отметили День Победы, не обошлось без курьезов и задержаний РИА «Новости»

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Россия отметила День Победы. Во время главного патриотического праздника его участники отдали дань памяти героям Великой Отечественной войны, защитившим страну от немецко-фашистских захватчиков. В городах прошли торжественные парады, концерты и выступления. В стороне не остались и страны Европы, в которых до сих пор благодарны советским воинам за освобождение от нацистской оккупации. 360.ru собрал самые необычные ситуации, которые произошли 9 мая 2024 года.

День Победы в России

Главный парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начался на Красной площади Москвы в 10:00.

По брусчатке мимо Кремля прошли стройные колонны военнослужащих, расчеты суворовских, нахимовских, кадетских училищ, участники «Юнармии», казаки и сводный военный оркестр — всего девять тысяч человек. Кроме них, по главной площади страны проехали 75 единиц военной техники. Первым на Красную площадь выехал легендарный танк Т-34.

За парадом Победы внимательно смотрел президент России Владимир Путин вместе с иностранными гостями. Самое необычное сопровождение оказалось у белорусского лидера Александра Лукашенко, который прилетел в Москву со своим шпицем по кличке Умка. Питомца президент Белоруссии взял с собой на Красную площадь.

Парад не обошелся и без небольшого курьеза. Один из участников шествия потерял ботинок. Но, чтобы не сбивать строй, не остановился и продолжил маршировать. Следующим колоннам через лежащую на брусчатке обувь пришлось перешагивать.

Но такая потеря во время парада произошла не только в Москве. В Нижнем Новгороде на площади Минина одна из маршировавших девушек оставила на асфальте туфлю, а военный потерял фуражку.

В механизированной колонне на параде перед горожанами проехала военная техника, которую выпускали на местных заводах. Среди них были ГАЗ-67Б, также известный как машина Победы, бронетранспортер ГАЗ-40, знаменитые машины ГАЗ АА «полуторка» и ГАЗ ММ. Они уступили место современной технике: машинам спецназначения «Тигр», ГАЗ-233 115, бронемашинам спецназначения «Спартак» и другим.

Не обошлось без потери обуви и в Екатеринбурге. Марширующая в строю студентка Уральского юридического института МВД потеряла туфлю, но на помощь пришли подруги, которые быстры передали обувь владелице и она, не сбивая шаг, надела ее обратно.

Парад в столице Урала прошел на площади 1905 года. Но, по данным издания Е1, горожан на него не пустили по соображениям безопасности. Поэтому за проездом военной техники наблюдали единицы зрителей.

Полностью противоположная ситуация наблюдалась в Казани, где на площади Тысячелетия перед Кремлем собралось огромное количество зрителей. Кроме официальной части, там же прошел концерт, а вечером праздничный концерт, который завершился грандиозным салютом.

Толпа не меньшего размера собралась на площади Павших Борцов в Волгограде, чтобы посмотреть на парад Победы. Но, по данным издания V1.ru, маршем прошли в основном женщины, дети и студенты правоохранительных вузов. Хотя военная техника по площади тоже проехала.

Еще одной странностью оказалась изменение в речи ведущего парад диктора, чей текст не менялся последние 10 лет. Но на этот раз над площадью прозвучали упоминания о ядерном оружии.

На параде Победы в Томске власти города некрасиво поступили с 98-летним ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко. По его просьбе помощница отошла за водой, но обратно на трибуну ее не пустили. В беседе с 360.ru ветеран заявил, что девушку прогнал заместитель мэра города, так как это портило картинку для телевидения. В результате Бондаренко стало плохо и его забрали с парада на скорой.

В администрации Томска заявили, что посторонних на трибуну не пускали по соображениям безопасности. Также чиновники отметили, что вода стояла в коробках на трибунах и ее мог принести любой из сотрудников.

В этом году День Победы в Москве прошел под снегопадом. Но по настоящему низкая температура и холодный ветер наблюдались в Нарьян-Маре. Однако это не остановило сотрудников МЧС провести парад, хоть и не такой многочисленный, как в других российских городах.

Завершился праздник традиционным салютом. Но увидели его не все. В Крыму и Севастополе из-за действующего там «желтого» режиме террористической опасности от проведения залпов отказались. В Москве и других городах-героях жители увидели яркие огни в небе.

День Победы в Европе и не только

День Победы в Германии отметили сразу несколькими мероприятиями. В столице страны прошла акция «Бессмертный полк». Ее инициаторами стали организации соотечественников, а также другие общественные объединения. На акцию участники принесли портреты своих предков, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.

Российские дипломаты почтили память погибших солдат на советском воинском мемориале в Тиргартене, где похоронены более 2,5 тысячи военнослужащих. Такие же мероприятия прошли в Гамбурге, Ганновере, Бремене и Лейпциге.

Не обошлось и без скандалов. Полицейские потребовали от женщины, которая пришла в Трептов-парк для участия в памятных мероприятиях, снять футболку. Причиной стал изображенный символ дружбы России и Германии.

Одна из самых крупных акций прошла в Гагаузии. Глава молдавской автономии Евгения Гуцул сообщила, что в торжественном шествии на День Победы приняли участие более пяти тысяч человек.

«В память о подвиге наших дедов и прадедов, защитивших мир от фашизма, мы растянули георгиевскую и красную ленты и возложили цветы к Мемориалу воинской славы», — написала она.

Еще одной страной, где собралось большое количество участников, стала Сербия. Более тысячи человек прошли по Белграду в рамках «Бессмертного полка». Часть участников принесла портреты родственников — фронтовиков.

Официальный перенос Дня Победы на Украине не остановил киевлян от того, чтобы принести цветы к Вечному огню в парке Славы. Но местные полицейские дали пройти не всем. Принесшую в парк букет пенсионерку задержали из-за советской символики, которую запретили в стране.

Зрителями трансляции парада Победы на Красной площади неожиданно оказались зрители кабельных каналов Одесской области Украины и пользователи телеканалов сети Balticom в Латвии. Предварительной причиной назвали хакерскую атаку.

Самым далеким, но достаточно большим, стал военный парад на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. По данным Минобороны, в пешей части парада задействовали более 1200 российских и сирийских военнослужащих.