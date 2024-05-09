Крым и Севастополь отказались от салютов в День Победы | 360°

Общество 09 мая 2024, 14:42 Крым и Севастополь отказались от салютов в День Победы Режим террористической опасности оставил Крым и Севастополь без салютов РИА «Новости»

Читать 360 в

Действующий в Крыму и Севастополе «желтый» уровень террористической опасности не позволил провести праздничные салюты в День Победы. Об этом руководители субъектов Сергей Аксенов и Михаил Развожаев сообщили в своих Telegram-каналах.

Аксенов пояснил, что к организации праздничных салютов привлекают воинские части, но действующий в республике режим сделать это не позволяет.

Реклама

«Прошу отнестись к этому решению с пониманием», — обратился он к крымчанам.

Глава Севастополя Михаил Развожаев привел такой же аргумент.

«Уверен, что жители города-героя с пониманием отнесутся к этому решению», — добавил он.

Праздничные салюты в честь Дня Победы прогремят в других городах-героях. Как сообщил телеканал «Звезда», такой приказ отдал министр обороны Сергей Шойгу.

Артиллеристы произведут 30 залпов в Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге, Смоленске и Туле. Яркие огни украсят небо в 22:00 по местному времени.

Праздничный салют уже отгремел в Петропавловске-Камчатском. Он стал первым городом России, где торжественные и памятные мероприятия в честь Дня Победы подошли к финалу.