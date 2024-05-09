«Портило картинку». Заммэра Томска не дал передать воду ветерану во время парада | 360°

Происшествия 09 мая 2024, 18:43 «Портило картинку». Заммэра Томска не дал передать воду ветерану во время парада Заммэра Томска не дал передать воду ветерану во время парада

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Парад Победы в Томске омрачил скандал: 98-летнему Федору Бондаренко стало плохо, его помощница отлучилась за водой, но обратно девушку не пропустили. Причем путь преградил заместитель мэра города. О некрасивой ситуации ветеран Великой Отечественной войны рассказал в комментарии 360.ru.

Момент, когда девушку с водой начали выгонять с трибуны, успели снять на видео. Бондаренко поделился этой записью, уточнив, что все произошло в самом начале парада.

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«Заместитель мэра ее выгнал, и воды мне так никто и не принес, точнее, даже не смогли передать, потому что это портило картинку для телевидения», — возмутился ветеран.

В итоге пожилому мужчине потребовалась помощь врачей. Скорую вызвали к той самой трибуне. Врачи диагностировали высокое давление и обезвоживание. Сейчас Бондаренко находится дома с высокой температурой.

Фото предоставлено Федором Бондаренко для 360.ru

На фоне этой ситуации ветеран выразил надежду, что бойцы СВО, которые сейчас сражаются за страну, в старости не будут обделены вниманием — ни со стороны внуков и правнуков, ни общественности в целом.

«Будут пользоваться уважением у власти, которая не запретит во время парада передать им воду», — заключил ветеран.

Администрация Томска уже отреагировала на случившееся. Представители пресс-службы опубликовали в соцсетях короткий комментарий, в котором пояснили, что на трибуну во время мероприятия не допускают «посторонних людей из соображений безопасности».

«Вода была предложена всем ветеранам и стояла в коробках непосредственно на самой трибуне. Также на трибунах находились сотрудники, готовые откликнуться на любую просьбу ветерана», — добавили сотрудники администрации.

Никаких извинений Бондаренко никто не принес.