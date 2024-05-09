Кибератака помогла жителям Латвии посмотреть парад Победы в Москве | 360°

Мир 09 мая 2024, 17:13 Кибератака помогла жителям Латвии посмотреть парад Победы в Москве Латвийский телеканал Balticom транслировал парад Победы в Москве РИА «Новости»

Читать 360 в

В Латвии телеканал Balticom атаковали хакеры, в результате по всем программам показывали парад Победы в Москве. Об этом в соцсети Х сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

Он добавил, что кабельные телеканалы пришлось отключить. Профильные ведомства выясняют обстоятельства кибератаки.

Реклама

В 2023 году сейм Латвии принял закон, запрещающий публичные мероприятия 9 мая. Полиция неоднократно задерживала активистов, которые возлагали цветы к памятникам советским солдатам и демонстрировали георгиевскую ленту.

Жителям Латвии также запретили поздравлять друг друга в соцсетях с Днем Победы. За это нарушение предусмотрели административную ответственность.

В Резекне власти снесли памятник Алеше. Местный житель в течение двух месяцев приносил на это место гвоздики. Сначала в его отношении возбудили административное дело, а затем переквалифицировали в уголовное.