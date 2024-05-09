Парад Победы в Москве начали показывать по кабельным каналам в Одесской области | 360°

Мир 09 мая 2024, 10:41 Парад Победы в Москве начали показывать по кабельным каналам в Одесской области РИА «Новости»: зрителям кабельного ТВ в Одесской области показали парад в Москве РИА «Новости»

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Зрителям кабельных каналов в Одесской области утром 9 мая начали показывать парад Победы на Красной площади в Москве. Местные СМИ предположили, что происходящее могло быть связано со взломом ТВ, сообщило РИА «Новости».

В частности, украинское издание «Страна.ua» выдвинуло предположение, что «телевидение было взломано российскими хакерами».

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Парад Победы, по информации журналистов, транслируют по многим кабельным каналам. Точное количество они не привели.

Издание опубликовало присланное местными жителями видео. На нем на телевизоре при переключении каналов появились кадры парада в Москве.

В сентябре 2014 года на Украине запретили трансляцию российских телеканалов. Президент Владимир Зеленский в июне 2023 года подписал законопроект о переносе празднования Дня Победы на 8 с 9 мая.