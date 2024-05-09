Участница парада Победы потеряла туфельку во время шествия в Перми | 360°

Общество 09 мая 2024, 22:17 Участница парада Победы потеряла туфельку во время шествия в Перми РИА «Новости»

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В Перми одна из участниц парада на Октябрьской площади потеряла туфлю. Сотрудница ГУФСИН по Пермскому краю не стала останавливаться и продолжила маршировать, сообщило Ura.ru.

По данным издания, сотрудница конвоя пермского ГУФСИН потеряла туфельку, когда чеканила шаг в строю. Почувствовав потерю, девушка не растерялась и пошла дальше. При этом в Перми временами шел снег.

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Руководство ГУФСИН приняло решение поощрить сотрудницу. Такое же распоряжение поступило от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщило РИА «Новости».

Военный парад в честь 79-летия Победы прошел утром 9 мая на Октябрьской площади в Перми. В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие 20 парадных расчетов и порядка двух тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств и курсантов.

Аналогичный случай произошел на параде Победы в Москве. Один из участников шествия потерял ботинок на Красной площади.