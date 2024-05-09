Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве | 360°

Общество 09 мая 2024, 22:09 Праздничный салют в честь Дня Победы отгремел в Москве

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В Москве отгремел праздничный салют, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Небо над Москвой разукрасили праздничные фейерверки. Салют начался в 22:00 по московскому времени.

Посмотреть на него можно было из разных точек города, в том числе со смотровой площадки на Воробьевых горах.

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«Отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина Московского военного округа произвел праздничный артиллерийский салют, в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — сообщили в Минобороны РФ.

Залп фейерверков произвели из 16 точек во всех административных округах столицы. Сработали 72 специальные пусковые салютные установки калибра от 105 до 310 миллиметров, а также прозвучали 30 выстрелов из 18 76-миллиметровых арторудий ЗиС-3 времен ВОВ.

Ранее военные парады и торжественные шествия в честь 79-й годовщины ВОВ прошли в городах-героях и городах, в которых дислоцируются штабы военных округов, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов, а также штабы объединений. Там тоже планировали дать салют, уточнило МО.