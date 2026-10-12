Комплекс для семейного отдыха построят в Лобне в 2027 году

Современный круглогодичный загородный клуб, аналогов которому пока нет в Лобне, появится на месте пионерлагеря «Березка» в микрорайоне Красная Поляна. Стройплощадку будущего комплекса осмотрела глава округа Анна Кротова вместе с председателем совета депутатов Владимиром Букиным.

Благодаря привлеченному инвестору уже проделана большая работа по проектированию и подведению коммуникаций: решены вопросы с водоснабжением и электричеством. В здании выполнено усиление фундамента, обустроена кровля с утеплением, стяжкой и мембраной. Сделана гидроизоляция цоколя, внутренние помещения очищены пескоструйным способом. Идет монтаж внутренних перегородок.

Анна Кротова отметила, что предстоит большой объем работ, но уже видно, как площадка постепенно обретает места для семейного отдыха.

Благоустройство территории «Березки» станет важным шагом в развитии рекреационного потенциала Лобни. Основной корпус планируется к сдаче до начала 2027 года.