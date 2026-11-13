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    Подмосковье поделилось с Ростовской областью системой управления закупками

    Алексей Господарев, первый заместитель Губернатора Ростовской области
    Фото: Алексей Господарев, первый заместитель Губернатора Ростовской области/Управление информационной политики Правительства Ростовской области

    Подмосковье на безвозмездной основе передало Ростовской области программное решение для проведения земельно-имущественных торгов — «Единую автоматизированную систему управления закупками» (АРИП ЕАСУЗ). Об этом сообщили в пресс-службе правительства Московской области.

    Соответствующее соглашение о взаимодействии двух регионов подписали заместитель председателя правительства Московской области Наталия Масленкина и первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев. Церемония прошла впервые в формате телемоста «г. Красногорск» — «г. Ростов-на-Дону» в рамках Первого Донского земельно-имущественного форума, который проходит 12–13 ноября в Ростове-на-Дону.

    Предмет соглашения — взаимодействие для развития конкурентной среды, повышения эффективности и доступности организации и проведения земельно-имущественных торгов.

    «Изучив практику Московской области, принято решение на ее основе централизовать торги в Ростовской области. Важно, что коллеги готовы оказать нам комплексную методологическую поддержку и мы сможем адаптировать систему к своим задачам, действующим информационным системам и особенностям организации земельно-имущественных отношений», — отметил министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Кирилл Баранчук.

    Фото: Управление информационной политики Правительства Ростовской области

    Работа по централизации, стандартизации и цифровизации земельно-имущественных торгов началась в Подмосковье в 2014 году. Как отметил директор ГКУ Московской области «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян, регион перешел от разрозненных процедур к единой модели, позволяющей быстрее вовлекать имущество в хозоборот, расширять круг potential участников и увеличивать поступления в бюджет.

    По данным главы городского округа Кашира Романа Пичугина, в 2026 году в округе реализовано 75 земельных участков и 2 земельно-имущественных комплекса, которые пополнили бюджет Каширы более чем на 30 млн рублей.

    В свою очередь, заместитель начальника управления земельных отношений администрации городского округа Щелково Нина Курдина сообщила, что если в 2021 году поступления по итогам торгов составили 71 млн рублей, то по итогам 2025 года реализовано вдвое больше земельных участков уже на 290 млн рублей.

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