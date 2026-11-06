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    Высадка растений началась в обновленном сквере «Мирабель» в Протвине

    Фото: Анна Мороз

    В Протвине продолжается благоустройство сквера «Мирабель». Рабочие приступили к озеленению территории: вдоль прогулочных дорожек и в бетонных клумбах уже появились туи, можжевельники и горные сосны, сообщили в РИАМО.

    Всего для создания живой изгороди высадят 1550 кустов пузыреплодника. Цветочные композиции дополнят шалфеем, котовником, гибридной геранью и декоративными злаками. Кроме того, в сквере появятся 28 кустов сирени, которые будут цвести в конце весны — начале лета.

    Специалисты отмечают, что ноябрь подходит для посадки выбранных растений. Саженцы адаптированы к местному климату и имеют закрытую корневую систему.

    Основные работы по обустройству пешеходных зон близятся к завершению: тротуарная плитка уложена на 90% территории. Детская площадка уже готова, сейчас подрядчик устанавливает спортивное оборудование. В сквере также разместили скамейки, урны и 11 информационных стендов.

    Обновление общественного пространства проводят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

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