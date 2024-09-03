Сегодня 17:57 Лидер России по новым школам. Почему Подмосковье — в топах по образованию Свыше 230 современных школ открыли в Подмосковье за 10 лет 0 0 0 Эксклюзив

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Подмосковье свыше четырех лет лидирует в России по строительству и ремонту центров образования. Акцент — на больших проектах, таких как новые школы на 2,2 тысячи мест в Одинцове, Лобне и Котельниках, в то время как раньше было в основном до 1,1 тысячи. В корпусах и внутренних двориках разделяют пространства для учебы и отдыха.

Помимо стандартного набора, в школах все чаще стали появляться IT-зоны с медиатекой, тематические мастерские для практических занятий, исследовательские комплексы и лаборантские. За 10 лет в Подмосковье открыли 236 школ, из них 34 — в прошлом году. А в этом — еще 39 новых и 40 после ремонта.

Фото: инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне 1/6 Фото: инжeнерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне 2/6 Фото: инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне 3/6 Фото: инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне 4/6 Фото: инжeнерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне 6/6

Вершину всей образовательной системы в Подмосковье занимают три профильных кластера в Истре, Одинцове и Долгопрудном. Так называют флагманские, лучшие школы региона. Это Физтех-лицей имени Капицы, Технологический лицей имени Долгих и Гимназия имени Примакова.

Как встретили школьников в 2024-м

Подмосковных учеников в этом году встречали в новых 39 школах и 24 детских садах. Ребятам с первого по четвертый класс по доброй и уже устоявшейся традиции раздали мороженое «Чистая линия» от команды губернатора. Большие современные школы построили, например, в Лобне — на 2,2 тысячи мест, в Балашихе — на 1,5 тысячи, в Истре, Жуковском и Мытищах — на 1,1 тысячи каждую.

Фото: школa на 1735 мест в ЖК «Новое Медведково» в Мытищах 1/8 Фото: школa на 1100 мест в Павловской Слободе 2/8 Фото: школa на 1100 мест в Павловской Слободе 3/8 Фото: школa на 1100 мест в Павловской Слободе 4/8 Фото: школa на 1500 мест в ЖК «Пехра» в Балашихе 5/8 Фото: школa на 1500 мест в ЖК «Пехра» в Балашихе 6/8 Фото: школa на 1100 мест в 5-м микрорайоне в Жуковском 7/8 Фото: школa на 1100 мест в 5-м микрорайоне в Жуковском 8/8

В Красногорске распахнул двери воспитательно-образовательный комплекс «Лидер», а в Павшинской Пойме — центр «Полет». В Гимназии имени Примакова с напутственным словом выступили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Инженерно-технический лицей «Авиатика» в Лобне открыл председатель правительства России Михаил Мишустин. Он предложил ребятам решить математическую задачу и при этом не подсматривать в интернет.

Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 1/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 2/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 3/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 4/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 5/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 6/7 Фото: инженерно-технический лицей «Авиaтика» в Лобне 7/7

Сразу две школы появилось в Ступине: в микрорайонах Верзилово и в Юго-Западном. В Солнечногорске, микрорайоне Голубое, открыли школу на 1375 мест, а для Поваровской школы возвели пристройку. В микрорайоне Зубачево Поле в Сергиевом Посаде детей ожидала школа на 550 мест, а в Семхозе — новый корпус физмат-лицея.

Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 1/6 Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 2/6 Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 3/6 Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 4/6 Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 5/6 Фото: школa на 1375 мест в микрорайоне Голубое в Солнечногорске 6/6

О школах Подмосковья — публично

Образованию в Подмосковье уделили много внимания и во время международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Московская область победила в номинации «Лидеры в количестве построенных и отремонтированных школ и детских садов с 2019 по 2023 год». С поздравлениями выступили министр просвещения Сергей Кравцов и зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

«Мы приехали перенять опыт, взять самое лучшее из того, что есть в Московской области. Надо сказать, мы под большим впечатлением от того, что увидели здесь. Очень хорошо налажена работа», — так о школах Подмосковья сказала делегация педагогов из Узбекистана, прибывшая для изучения новых методик.

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А незадолго до этого Подмосковье обменивалось образовательным опытом с коллегами из города Чунцин. Он крупнейший в КНР и мире по населению и территории. Стороны договорились, что учителя из Китая будут преподавать китайский язык в Подмосковье. Особенно актуально это флагманским школам, ведь там ввели билингвальную систему обучения, то есть на двух языках: русском и английском, но частично и на китайском. Третий год подряд Подмосковье занимает второе место в стране по результатам Всероссийской олимпиады школьников и первое — по динамике: по числу победителей область растет быстрее Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.

Поддержка педагогов — и в школе, и вне ее

Свыше трех тысяч учителей начали работать в Подмосковье в этом году. Все о мерах поддержки можно подробно узнать на сайте.

Фото: гимнaзия имени Примакова

Льготная ипотека, пособия для молодых специалистов, доплаты к зарплатам, помощь с устройством детей в школы и детские сады, компенсация за аренду жилья — лишь часть льгот, существующих для педагогов. На портале rabota-v-shkole.ru можно увидеть доступные вакансии в Подмосковье и даже подать заявку. В Московской области — сильная педагогическая команда, ее не раз выделяли на престижных конкурсах. Руководитель Гимназии имени Примакова Майя Майсурадзе в 2021 году стала лучшим директором России, педагога Дмитрия Лутовинова в 2022-м признали учителем года в стране, а Дарью Глебову — ведущим воспитателем в России в 2023-м. Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».