«Мы под большим впечатлением». Узбекистан оценил образование в Подмосковье и перенял опыт

Делегация директоров школ, воспитателей, педагогов Ташкентской области прибыла в Подмосковье, чтобы перенять опыт в сфере образования. То, что они увидели в регионе, действительно впечатлило, отметили гости. Рейтингование, система «Умные каникулы», объединение школ и детских садов в единые образовательные центры — все это и многое другое изучат для внедрения в Узбекистане .

Делегация из Узбекистана взяла на заметку то, что уже планирует внедрить у себя. Педагогам понравились походы к углубленному изучению отдельных предметов и организации каникул, оценили систему рейтингования школ.

По результатам встречи заместитель хокима Ташкентской области Отабек Султанбеков и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев договорились, что стороны будут тесно обмениваться практиками.

Ее внедрили в Подмосковье в 2016 году. Для оценки рассматривают критерии, среди которых успеваемость учеников, итоги экзаменов и олимпиад, достижения учителей, взаимодействие с вузами.

К нам приехала большая делегация из Узбекистана. Очень приятно, что мы имеем возможность обсудить гуманитарную повестку двух стран. Тон в этих отношениях, безусловно, задают наши лидеры, президенты. Надеемся, у нас есть то, что вам как профессионалам будет интересно.

«Я думаю, что за неделю вы и Московскую область посмотрите и, конечно, сможете пообщаться со своими коллегами — учителями. Это всегда очень полезно», — отметил Андрей Воробьев.

Знакомство с лучшими школами Подмосковья

В этих образовательных центрах налажена билингвальная система обучения, то есть детям преподают сразу на двух языках: русском и английском, а в некоторых случаях дополнительно на китайском.

«Мы приехали перенять опыт, взять самое лучшее из того, что есть в Московской области. Надо сказать, мы под большим впечатлением от того, что увидели здесь, — очень хорошо налажена работа. И мне понравилось, что школы и детские сады Московской области — это в большинстве случаев единые комплексы», — рассказала директор школы №1 в городе Нурафшон Ташкентской области Наталья Ли.

Именно такими едиными образовательными центрами и являются флагманские школы Подмосковья. Их называют образовательными кластерами.

Там учатся одаренные дети со всей России. Они углубленно изучают робототехнику, киберспорт, менеджмент, вычислительные системы, IT, экономику, информационную безопасность с законодательной базой по ней.