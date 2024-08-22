«Наши флагманы». Губернатор Подмосковья — о новом рейтинге абсолютных лидеров среди школ
Лицей Капицы и гимназия Примакова стали лидерами среди школ Подмосковья
Физтех-лицей Капицы и гимназия Примакова стали абсолютными лидерами образования в Подмосковье. Это флагманы, сохраняющие лучшие позиции рейтинга, — его огласили на педагогическом съезде. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что это добрая традиция, уверенно дающая старт учебному году.
На протяжении уже девяти лет, с 2016-го, Подмосковье ведет учет лучших школ. И третий год подряд в красной зоне рейтинга нет ни одной. При этом большинство — 498 из 885 школ — в зеленой, а 387 — в желтой зоне.
«Каждый год уже добрая традиция — встречаться для того, чтобы дать старт будущему учебному году. <...> И сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить вас, каждого и каждую. Директоров, учителей, воспитателей. Образование — вещь, важность которой нет смысла подчеркивать. Но есть смысл подчеркивать, что нашему коллективу каждый год удается улучшать показатели образования», — отметил Андрей Воробьев на областном педагогическом съезде.
Топ школ нового рейтинга:
1-е место: физико-математический лицей в Сергиевом Посаде;
2-е место: лицей № 10 в Одинцове;
3-е место: гимназия № 16 «Интерес» в Люберцах.
Дипломы двух абсолютных лидеров получили Физтех-лицей имени Капицы в Долгопрудном и Гимназия имени Примакова в Одинцове.
«Особенно хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не привилегированность, а то, что они всегда открыты. Благодарен другим нашим средним образовательным учреждениям, которые не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать и улучшать свои показатели», — подчеркнул губернатор.
Почетными гостями на педагогическом форуме Подмосковья стали Мария Захарова и делегация директоров, учителей из Узбекистана, которая на этой неделе находится в регионе с рабочим визитом.
«В условиях, о которых сегодня говорил господин Андрей Воробьев, а это глобализация и развитие цифровых технологий, становится особенно важно развивать информационную грамотность, но при этом еще и сохранять критические мышление для того, чтобы все это в виде новинок не вытеснило базовые представления о мире, человеке, планете и вселенной, которые уже являются продуктом человеческого опыта тысячелетней давности», — сказала Мария Захарова.
Ключевые цифры
Один из ключевых показателей школьной успеваемости — Единый государственный экзамен. В этом году ЕГЭ на 100 баллов написали 783 ученика Подмосковья. Это на 164 больше, чем в прошлом.
На 300 баллов экзамен сдали четверо ребят из Королева, Щелкова, Лыткарина, Можайска. Каждый третий ученик Подмосковья написал ЕГЭ на высокий балл — выше 220.
За пять лет в 5,5 раза выросло количество дипломов Всероссийской олимпиады школьников. В этом году это 441, что на 66 больше, чем в прошлом.
Третий год подряд Подмосковье удерживает второе место в стране по результатам и первое — по динамике, ведь по числу победителей регион быстрее Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана.
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