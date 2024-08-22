«Наши флагманы». Губернатор Подмосковья — о новом рейтинге абсолютных лидеров среди школ

Физтех-лицей Капицы и гимназия Примакова стали абсолютными лидерами образования в Подмосковье. Это флагманы, сохраняющие лучшие позиции рейтинга, — его огласили на педагогическом съезде. Губернатор региона Андрей Воробьев напомнил, что это добрая традиция, уверенно дающая старт учебному году.

На протяжении уже девяти лет, с 2016-го, Подмосковье ведет учет лучших школ. И третий год подряд в красной зоне рейтинга нет ни одной. При этом большинство — 498 из 885 школ — в зеленой, а 387 — в желтой зоне.

«Каждый год уже добрая традиция — встречаться для того, чтобы дать старт будущему учебному году. <...> И сегодня мы собрались здесь, чтобы поблагодарить вас, каждого и каждую. Директоров, учителей, воспитателей. Образование — вещь, важность которой нет смысла подчеркивать. Но есть смысл подчеркивать, что нашему коллективу каждый год удается улучшать показатели образования», — отметил Андрей Воробьев на областном педагогическом съезде.

«Особенно хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не привилегированность, а то, что они всегда открыты. Благодарен другим нашим средним образовательным учреждениям, которые не стесняются предлагать новое, не стесняются учиться, не стесняются искать и улучшать свои показатели», — подчеркнул губернатор.

Почетными гостями на педагогическом форуме Подмосковья стали Мария Захарова и делегация директоров, учителей из Узбекистана, которая на этой неделе находится в регионе с рабочим визитом.

«В условиях, о которых сегодня говорил господин Андрей Воробьев, а это глобализация и развитие цифровых технологий, становится особенно важно развивать информационную грамотность, но при этом еще и сохранять критические мышление для того, чтобы все это в виде новинок не вытеснило базовые представления о мире, человеке, планете и вселенной, которые уже являются продуктом человеческого опыта тысячелетней давности», — сказала Мария Захарова.