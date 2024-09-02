«Защищаем историю, язык и веру». Какое напутствие Сергей Лавров дал ученикам Подмосковья

Министр Сергей Лавров обратился с напутственным словом к ученикам Подмосковья

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец

«Всем успехов, а нашей родине — победы», — с таким напутствием министр иностранных дел Сергей Лавров обратился к школьникам в Подмосковье, поздравив их с Днем знаний в Гимназии имени Примакова. Это флагман образования в регионе и школа, входящая в гуманитарный топ-3 России.

«Здесь, ребята, вы сможете продолжать приобретать новые знания и развиваться физически. Особые слова — первоклассникам, ведь для вас откроется новый мир. Школа — это один из самых важных периодов жизни каждого человека, а для выпускников учебный год будем решающим, чтобы определиться, какую профессию выбрать», — обратился к ребятам Сергей Лавров.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Эта гимназия носит имя человека, который, напомнил министр, был наставником многих поколений дипломатов, ученых, людей разных профессий.

«Евгений Примаков — великий государственный деятель, который сделал очень многое для того, чтобы наша Россия обрела те самые свободу и самосознание, которые, как казалось, в начале 90-х были под угрозой. Внес свой огромный вклад и в формирование внешней политики, которую мы сейчас под руководством президента страны реализуем, в том числе в рамках СВО, где бойцы защищают историю и память о подвигах предков, язык и православную веру. Уверен, что в школе будут изучать эти события как судьбоносные. Всем успехов, а нашей родине — победы», — заключил Сергей Лавров.

Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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Константин Семенец
Фото: Константин Семенец
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