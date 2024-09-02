От команды губернатора. Юным школьникам Подмосковья раздали особое мороженое ко Дню знаний

Угощать школьников мороженым «Чистая линия» — добрая традиция ко Дню знаний в Подмосковье . Команда губернатора раздала лакомство ученикам с первого по четвертый класс.

В этом году юным школьникам подготовили 525 тысяч вафельных стаканчиков в особой обертке со словами «Команда губернатора», отметил вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

Это наш совместный проект с правительством Московской области. Ежегодно к сентябрю мы производим мороженое в упаковке «Команда губернатора».

Ребята получили такое угощение не в первый, а уже в четвертый раз. Вафельное мороженое раздали в 1487 школах Московской области.

«Это стало доброй традицией — в первый учебный день ребята с первого по четвертый класс в каждой из школ нашего любимого Подмосковья получают мороженое. Эмоции детей — всегда очень яркие и положительные», — поделился Армен Бениаминов.

В первый день нового учебного года ребят встретили в 39 новых, только что построенных школах и в 40 отремонтированных.

Флагман областного образования — Гимназию имени Примакова — посетили губернатор Андрей Воробьев и министр иностранных дел России Сергей Лавров.