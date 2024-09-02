Мишустин и Воробьев поздравили с Днем знаний лицеистов «Авиатики» в Лобне

Премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили открывшийся в Лобне лицей «Авиатика». Они осмотрели учебные классы, столовую, спортивный и актовый залы и поздравили педагогов и учеников с Днем знаний.

Мишустин высоко оценил темпы и качество работ к открытию лицея.

«Андрей Юрьевич, скажу абсолютно искренне, что я поражен масштабами, скоростью и качеством работы, которую региональные власти провели по открытию лицея. Он потрясающий, современный. Хочу поблагодарить в вашем лице всех коллег из Московской области, кто трудился над этим проектом», — сказал Мишустин.

Он добавил, что очень важно развивать и инфраструктуру, ведь для школы необходимы хорошие дороги, автобусы, чтобы у ребят была возможность комфортно доехать как до своего дома, так и до спортивных секций или изостудий.

«Авиатика» — современный образовательный комплекс, который построили по нацпроекту. В нем есть все, что нужно ученикам и преподавателям. Лицей включает в себя школу на 220 мест и детский сад на 330. Его строительство началось в мае 2022 года одновременно с 19 другими школами.

Окончания строительства очень ждали почти 15 тысяч жителей микрорайона Катюшки. Лицей «Авиатика» разгрузил школы № 3, 7, 10. Также сюда в полном составе перешли школьники и педагоги из школы № 5, здание которой отремонтируют в следующем году и передадут Лобненскому лицею.

«Президентская программа позволяет нам в Подмосковье реализовывать очень амбициозные проекты как по форме, так и по содержанию. Здесь, в лицее, мы видим просторные аудитории, лучшие лаборатории. У нас задача — приглашать к себе самых талантливых учителей. Мы сотрудничаем с техническими, гуманитарными вузами, потому что заинтересованы, чтобы наши ребята поступали в самые передовые университеты», — сказал Воробьев.

Обучение в лицее запланировано по четырем профилям: авиастроительное и аэрокосмическое направления, естественно-научный с инженерным уклоном, социально-экономический, а также с инженерным уклоном. Дети смогут углубленно изучать математику, физику, информатику, черчение, английский язык, обществознание, экономику.

Кроме того, в «Авиатике» заработает комплексная система профориентации, которая позволит в формате «школа-вуз-предприятие» обеспечивать специалистами авиационную отрасль.

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