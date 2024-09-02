«Провести год в труде, но с удовольствием». Лавров и Воробьев поздравили школьников Подмосковья

Лавров и Воробьев поздравили учеников с Днем знаний в Гимназии имени Примакова

Начался учебный год — школы Подмосковья приняли на 38 тысяч учеников больше, чем в прошлом сезоне. Провести время дружно, сплоченно и с полной самоотдачей — с таким пожеланием обратился к ребятам губернатор Андрей Воробьев , поздравив их в Гимназии имени Примакова.

«Сегодня в Подмосковье 1,085 миллиона человек пошли в школы. Я хочу пожелать, чтобы за вашей спиной всегда стояли заботливые родители и профессиональные учителя. Пожелать провести новый учебный год в труде, но с удовольствием познавая новое», — сказал Андрей Воробьев.

На сцене Гимназии имени Примакова в Одинцове, отметил он, — 120 ребят, которые к концу года станут выпускниками.

«Хочу пожелать, чтобы вы и все наши ребята Подмосковья успешно сдали ЕГЭ и поступили в лучшие высшие учебные заведения», — обратился к ученикам губернатор.