Воробьев: 40 отремонтированных и 39 новых школ открыли в Подмосковье

Для учеников Подмосковья открыли 39 новых школ и 40 — после капитального ремонта. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что в этом году — свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

«Хочу поздравить всех с началом нового учебного года! Это всегда волнительный день — как для ребят, так и для родителей, учителей. Утро мы начали в Гимназии имени Примакова , где с напутственным словом по доброй традиции выступил Сергей Лавров », — обратился к школьникам Андрей Воробьев.

Губернатор пожелал ребятам высоких результатов и побед в учебе, творчестве, спорте. Важно не бояться ошибаться, задавать вопросы, быть любознательными и смелыми, подчеркнул он.

«Сегодня открываем 39 новых школ и еще 40 — после капитального ремонта», — добавил губернатор.

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