Первый снег, который начался в Москве 18 ноября, сняли российские спутники. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

«Спутники „Электро-Л“ и „Арктика-М“ ведут мониторинг прохождения циклона, позволяя наблюдать за изменением погодной обстановки», — написали в госкорпорации.

Сообщение сопроводили фотографией, на которой природное явление видно во всей красе.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что снег будет идти весь день. Ночью он перейдет в смешанную фазу, затем на большей части территории Московской области растает.

Уже на следующей неделе метеорологи ожидают продолжительных снегопадов при минусовой температуре. После этого снежный покров уйдет в зиму.