Леус заявил, что выпавший в Москве и Подмосковье снег образует временный покров

В Москве и Подмосковье утром 18 ноября начался снег, который местами переходит в мокрый. Атмосферный фронт принес в столичный регион плотную облачность и осадки, сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.

По его прогнозу, снег сформирует временный покров. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица, поэтому пешеходам и водителям стоит быть осторожнее.

«Днем в столице температура составит от 0 до +2 градусов, в Московской области — от 0 до +3. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду», — отметил метеоролог.

Леус добавил, что атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 733 миллиметров ртутного столба, что на 13–15 единиц ниже климатической нормы.