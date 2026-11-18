Москву и Подмосковье укрыло снегом
Леус заявил, что выпавший в Москве и Подмосковье снег образует временный покров
В Москве и Подмосковье утром 18 ноября начался снег, который местами переходит в мокрый. Атмосферный фронт принес в столичный регион плотную облачность и осадки, сообщил в телеграм-канале синоптик Михаил Леус.
По его прогнозу, снег сформирует временный покров. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица, поэтому пешеходам и водителям стоит быть осторожнее.
«Днем в столице температура составит от 0 до +2 градусов, в Московской области — от 0 до +3. Будет дуть юго-восточный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду», — отметил метеоролог.
Леус добавил, что атмосферное давление продолжит снижаться и достигнет 733 миллиметров ртутного столба, что на 13–15 единиц ниже климатической нормы.
В четверг, 19 ноября, местами пройдет небольшой мокрый снег, который затем сменится дождем. Ночью ожидается 0…+2 градуса, днем воздух прогреется до +4…+6.
Ранее стало известно, что метеорологическая зима придет в Москву с 23 ноября.