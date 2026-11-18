Обрушившиеся на Москву осадки в виде дождя и мокрого снега продолжатся до четверга, 19 ноября. Об этом со ссылкой на синоптиков сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты ведут мониторинг городских улиц и дорог и при необходимости направляют спецтехнику для расчистки

«По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега и дождя сохранятся вечером 18 ноября и в течение дня 19 ноября», — подчеркнули в пресс-службе.

Дорожные службы Московской области перевели в режим повышенной готовности в ночь на среду, 18 ноября. Как сообщила пресс-служба подмосковного Минтранса, для уборки снега на дорогах вывели 174 единицы спецтехники и 80 специалистов.

В ведомстве призвали водителей не выезжать на летних шинах, а также избегать резких маневров в условиях непогоды.