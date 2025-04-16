Индустрия детских товаров в Москве получит новые инструменты поддержки

Московские власти разработали дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в 2025 году, чтобы проработать новые инструменты поддержки производителей. Благодаря дополнительным мерам в городе нарастят выпуск продукции, повысят спрос на внутреннем рынке и увеличат экспортный потенциал. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.

Дорожную карту подписали в рамках XV Конгресса индустрии детских товаров. К ним относят игрушки, одежду, школьная форма, обувь, специальное питание, образовательное оборудование и многое другое

Петраков рассказал, что детские товары в столице выпускают порядка 30 предприятий. Спрос на продукцию растет — в прошлом году ее отгрузка увеличилась на 65,4%.

«В целях стимулирования производства и спроса на такие изделия Москва совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров сформировали план развития сектора до конца 2025 года, который включает разработку дополнительных мер поддержки производителей», — уточнил Петраков.

Стороны оценят конкурентоспособности произведенных в столице детских товаров и проведут анализ отечественного и международного рынка. Также они сформируют предложения по повышению уровня цифровой зрелости и производительности труда предприятий.