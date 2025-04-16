Индустрия детских товаров в Москве получит новые инструменты поддержки
Московские власти разработали дорожную карту по развитию индустрии детских товаров в 2025 году, чтобы проработать новые инструменты поддержки производителей. Благодаря дополнительным мерам в городе нарастят выпуск продукции, повысят спрос на внутреннем рынке и увеличат экспортный потенциал. Об этом заявил заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владимир Петраков.
Дорожную карту подписали в рамках XV Конгресса индустрии детских товаров. К ним относят игрушки, одежду, школьная форма, обувь, специальное питание, образовательное оборудование и многое другое
Петраков рассказал, что детские товары в столице выпускают порядка 30 предприятий. Спрос на продукцию растет — в прошлом году ее отгрузка увеличилась на 65,4%.
«В целях стимулирования производства и спроса на такие изделия Москва совместно с Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров сформировали план развития сектора до конца 2025 года, который включает разработку дополнительных мер поддержки производителей», — уточнил Петраков.
Стороны оценят конкурентоспособности произведенных в столице детских товаров и проведут анализ отечественного и международного рынка. Также они сформируют предложения по повышению уровня цифровой зрелости и производительности труда предприятий.
Чтобы сделать товары более привлекательными, стороны выработают предложения по развитию промышленного дизайна в Москве и запланируют мероприятия по продвижению местной продукции.
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина отметила, что столичные бренды набирают все большую популярность. Она обратила внимание на выход новых производителей на рынок и развитие производств.
«Текущие проблемы отрасли Москва готова решать совместно с АИДТ, привлекая бизнес к активному участию в дискуссиях о разрабатываемых нормах, регламентах, стандартах», — подчеркнула она.
Цицулина добавила, что в повестку по поддержке предприятий ИДТ вошли мероприятия, благодаря которым столичные производители получат новый импульс для развития.