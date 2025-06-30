Сегодня 18:42 Армянские страсти. Кто такой Микаэл Аджапахян и почему Пашинян велел его арестовать Политолог Самонкин предсказал повторение Арменией украинского сценария 0 0 0 Фото: Архиепископ Микаэл Аджапахян. Стрингер / РИА «Новости» Мир

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Армянского архиепископа Микаэла Аджапахяна обвинили в призывах к захвату власти и арестовали на два месяца. Это стало очередным витком давней борьбы премьер-министра страны Никола Пашиняна с Армянской апостольской церковью. Чего ждать от этого противостояния и реально ли повторение украинского сценария — в материале 360.ru.

Скандал правительства и Церкви Армении Конфликт между светской и религиозной властями в Армении разгорается все сильнее. Руководство Армянской апостольской церкви довольно давно критикует политику премьер-министра Никола Пашиняна: его еще в декабре 2020 года призывали уйти в отставку. Тот в ответ назвал священнослужителей «агентами влияния» и призвал их «жить, кушать, ставить свечки» и не мешать. Позже премьер сравнил армянские церкви с «чуланами с рухлядью», а Верховного патриарха и католикоса всех армян Гарегина II обвинил в нарушении обета безбрачия. В ответ представители духовенства заподозрили, что глава армянского правительства пережил обрезание. Тот публично пообещал продемонстрировать наличие крайней плоти. На днях скандал вышел на новый виток: на два месяца арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Судья Масис Мелконян предъявил ему обвинение в публичных призывах к захвату власти и свержению конституционного строя. До этого та же участь настигла главу Тавушской епархии Баграта Галстаняна — по подозрению в подготовке к путчу, терактам и организации массовых беспорядков.

Фото: Адвокаты архиепископа Аджапахяна Ерем Саркисян и Ара Зограбян у здания суда в Ереване. Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Биография Микаэла Аджапахяна Нынешний предстоятель Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэл Аджапахян родился 27 декабря 1963 года в Гюмри. Его предки более 135 лет занимали престол Киликийского католикосата в Сисе. Также среди них были иерархи и священники. В 1939-м архиепископ Хад Аджапахян руководил вынужденным переселением армян из Александреттского санджака. После окончания средней школы он отправился учиться в духовную семинарию Геворгян близ Эчмиадзинского монастыря. Правда, после первого курса пришлось отвлечься на два года службы в Советской армии. По возвращении Аджапахян вернулся к учебе, и 1986-м его рукоположили в сан диакона. В 1987-м с отличием окончил семинарию, поступил на службу в Патриархию секретарем. Через год получил сан иеромонаха и новое имя — отец Михаил — в память о священнике-мученике, погибшем во время Киликийской резни в апреле 1909-го в Турции.

Фото: Аджапахян в 2014 году. Valen1988 / Википедия

Год иеромонах преподавал в своей альма-матер. После этого его отправили служить настоятелем сначала в монастырь Ехегнадзора, а затем — в Гандзасар Арцахской епархии. Аджапахян рос в чинах, учился, защитил диссертацию и получил степень магистра восточных церковных наук. Ему вручили орден Святого Даниила за заслуги в экуменическом служении от патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В конце 1999 года стал викарием Ширакской епархии. Осенью 2001-го Гарегин II сделал Аджапахяна настоятелем Ширакской епархии и рукоположил в сан епископа, а спустя восемь лет — архиепископа. Аджапахян довольно давно критиковал власти страны, однако на роль политика, в отличие от Галстаняна, не претендовал. Когда сотрудники Службы национальной безопасности Армении попытались задержать его, им помешали верующие. Однако в итоге священнослужитель решил добровольно сдаться властям.

Фото: Священник Григор Ованнисян читает молитву у здания суда в Ереване. Кирилл Зыков / РИА «Новости»

Новый режим в Армении Похоже, что нынешний премьер-министр Армении пытается консолидировать свою власть. Для этого он готов сокрушить единственный оплот оппозиционных настроений — Армянскую апостольскую церковь, пояснил 360.ru политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

У Никола Пашиняна заканчиваются средства, после того как в Соединенных Штатах ликвидировали USAID — Агентство США по международному развитию. Вот на остаток этих денег (возможно, их слегка пополнили из Европы) он и пытается создать безальтернативный проевропейский режим на территории Армении. Сергей Станкевич

Однако это едва ли правильный выбор со стороны премьер-министра, отметил эксперт. Такое решение приведет его к политическому и персональному поражению.

Фото: Премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Евразийского межправительственного совета, Москва. 13 декабря 2024 года. Roman Naumov / www.globallookpress.com

Власти Армении на перепутье Церковь нередко служит инструментом каких-то политических действий. То, что она полностью отделена от государства, не отменяет того, что на практике иногда становится мощнейшим инструментом влияния, уточнил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. «Вспомнить хотя бы ситуацию на Украине: после запрета Русской православной церкви та же участь настигла и Апостольскую церковь, которая была вообще независимой. Примерно по этому сценарию сейчас идет Армения, поскольку она полностью расколота», — сказал эксперт.

Фото: Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II, Армения, 1 апреля 2025 года. Bernd von Jutrczenka / www.globallookpress.com

Он добавил, что армяне готовы к добрососедству, сотрудничеству и нормализации отношений с россиянами и со странами Евразийского экономического союза в целом. Но элитарная власть сидит на двух стульях: то она с Москвой, то пытается заигрывать с Евросоюзом и НАТО, то блокирует поездки на крупнейшие мероприятия, направляя только приветственные телеграммы.

Апостольская церковь в первую очередь критикует политику Пашиняна за снижение уровня жизни социума и губительное развитие самой Армении. Потому что эта организация тоже имеет полное право высказывать мнение о тех или иных государственных решениях. Отсюда и возникает соответствующий конфликт. Юрий Самонкин

Если Пашиняну придет в голову запретить Апостольскую церковь, это вызовет большую волну протестов по всей республике. И даст возможность действовать внешним западным силам, чтобы погрузить государство в хаос, заверил эксперт. Вопрос только времени.

Фото: Процессия Армянской апостольской церкви, Эчмиадзин. hutchison / www.globallookpress.com

«В условиях такого жесткого противостояния властям Армении надо выбрать, на чьей стороне находиться: народа и религии или своих мелких амбициозных решений. То есть обрушения экономики страны в экватор мифической западной интеграции», — сказал Самонкин. Он напомнил, что украинская практика не привела ни к чему хорошему. В Армении огромное количество людей исповедует традиционное христианство, и не хотелось бы, чтобы эту страну раскачивали по тому же методу. Поэтому все зависит от Пашиняна.