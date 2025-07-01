Аресты на Урале и задержания в Баку. Дружбе России и Азербайджана конец?
Политолог Солонников: от ссоры России и Азербайджана не выиграет никто
Обыски в редакции и задержания журналистов агентства «Sputnik Азербайджан» стали пиком ухудшения отношений России и закавказской республики. К этому привели задержания членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга по подозрению в совершении серии заказных убийств. Двое арестованных скончались в СИЗО, что вызвало жесткую реакцию властей Азербайджана. Подробнее о зарождении конфликта — в материале 360.ru.
Аресты на Урале
Сообщения об обысках и масштабных задержаниях членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге появились в конце прошлой недели.
После сообщений СМИ, что полицейские задержали более 50 человек МИД республики потребовал объяснений. В ведомстве заявили, что из-за действий силовиков погибли два человека, несколько получили ранения, а в СИЗО оказались девять уроженцев Азербайджана.
Официальный представитель СК Светлана Петренко в понедельник, 30 июня, сообщила, что суд принял решение об аресте восьми человек, двое из которых умерли в СИЗО.
«Один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы», — подчеркнула она.
По версии следствия, подозреваемые входили в состав преступной группы, причастной к ряду заказных убийств на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах из-за раздела сфер влияния в бизнесе.
«Следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям», — заявила представитель СК.
Она отметила, что все задержанные имеют российское гражданство, а расследованием дела займется центральный главк.
На фоне ареста Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене мероприятий с участием российских учреждений, а парламентская делегация республики отменила свой визит в Москву. Но это оказалось только началом ухудшения отношений.
К журналистам пришли с обыском
В понедельник, 30 июня, силовики ворвались в офис «Sputnik Азербайджан», входящего в МИА «Россия сегодня. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян заявила, что не может связаться с сотрудниками редакции в Баку, среди которых есть россияне.
Агентство APA назвало действие азербайджанских силовиков «операцией», по итогам которой задержали «двух сотрудников ФСБ», работавших под прикрытием.
По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», на допрос увезли главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Обвинения в связях журналистов в ФСБ назвали абсурдными.
Азербайджанские СМИ заявили, что агентство «Sputnik Азербайджан» обязалось сократить численность своей редакции до одного человека, так как в Москве от республиканской редакции «Азертадж» работает только один журналист и необходимо соблюдать паритет. Однако российская редакция работала в полном составе.
Это заявление опроверг генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он пояснил, что работу редакции «Sputnik Азербайджан» в апреле согласовали с представителем президента республики по особым поручениям Халафа Халафова, который подписал межправительственное соглашение.
«Тогда же условились продолжить работу „Sputnik Азербайджан“ по временной юридической схеме, предложенной Баку», — заявил Киселев.
Генеральный директор медиагруппы добавил, что власти республики так и не предложили окончательный вариант временной схемы работы редакции, поэтому журналисты продолжили свою деятельность, рассчитывая на выполнение достигнутых договоренностей. Но вместо этого в офис ворвались силовики с обысками.
«Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился [президент России Владимир] Путин, „среднее звено гуляет само по себе“. Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают», — подчеркнул он.
В МВД Азербайджана заявили, что задержания журналистов связаны с расследованием о незаконной финансировании работы агентства.
Конфликт перешел на уровень внешнеполитических ведомств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волковых дал все необходимые разъяснения азербайджанской стороне по арестам в Екатеринбурге.
После задержаний российских журналистов МИД вызвал посла закавказской республики Рахмана Мустафаева. В ведомстве заявили, что это связано с незаконным задержанием российских журналистов и недружественными действиями со стороны Баку.
После обмена дипломатическими нотами о задержании в Баку своего журналиста Айтекин Гусейновой сообщило российское агентство Ruptly. В редакции пояснили, что она снимала обыски в офисе «Sputnik Азербайджан».
«Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал. Больше Айтекин на связь не выходила. Только что ее мать подтвердила задержание», — сказали в редакции.
К чему приведет конфликт России и Азербайджана
Обострение отношений России и Азербайджана пока идет по негативному сценарию, последствия плохо скажутся на обеих сторонах. Об этом в беседе с 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.
Он напомнил, что Россия принимает активное участие в организации международного транспортного коридора «Север — Юг», проходящий через территорию Азербайджана в Иран и к Персидскому заливу.
Там уже активно РЖД строили железную дорогу, вкладывались в развитие коммуникации. Но если у нас отношения с Азербайджаном испортятся окончательно, то проект заморозят. Это ни для кого не плюс — ни для России, ни для Баку.
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
Из всех различных блоков Россию и Азербайджан связывает только СНГ. Выходить из состава содружества закавказская республика вряд ли станет, но может серьезно ограничить свое участие в различных мероприятиях.
«Дальше пойдет сокращение экономических, политических, культурных и остальных связей. Это весьма вероятно. Пока сценарий такой», — добавил эксперт.
Предпосылки для напряжения
Азербайджан на протяжении многих лет вел прагматичную внешнюю политику, стараясь поддерживать позитивные отношения с другими странами за исключением Армении, из-за оккупации Нагорного Карабаха, заявил Солонников.
Он отметил, что у республики сложились дружеские отношения с Турцией, Израилем и странами Центральной Азии. С соседним Ираном у Азербайджана отношения развивались по кривой, то ухудшаясь после убийства в посольстве в Тегеране, то восстанавливаясь при президенте Ибрахиме Раиси.
«На этом фоне отношения с Россией у Азербайджана оставались дружескими на протяжении всего времени. Они поддерживались на личном уровне президентов Владимира Путина и сначала Гейдара Алиева, а потом его сына, Ильхама Алиева», — добавил Солонников.
Деградация отношений началась в 2024 году после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау.
Баку ждал определенной реакции России, но его ожидания не оправдались. С тех пор отношения не могут восстановиться.
Дмитрий Солонников
Директор Института современного государственного развития
По его словам, влияния Турции в ухудшении взаимодействия России и Азербайджана нет. Весь вопрос в отношениях силовых структур двух стран.
Пока в Екатеринбурге проходят задержания членов диаспоры, Баку ответил атакой на российских журналистов, посчитав, что такая крайность станет адекватным ответом.