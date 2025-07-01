Сегодня 03:07 Аресты на Урале и задержания в Баку. Дружбе России и Азербайджана конец? Политолог Солонников: от ссоры России и Азербайджана не выиграет никто 0 0 0 Фото: IMAGO/Aziz Karimov/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

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Обыски в редакции и задержания журналистов агентства «Sputnik Азербайджан» стали пиком ухудшения отношений России и закавказской республики. К этому привели задержания членов азербайджанской диаспоры Екатеринбурга по подозрению в совершении серии заказных убийств. Двое арестованных скончались в СИЗО, что вызвало жесткую реакцию властей Азербайджана. Подробнее о зарождении конфликта — в материале 360.ru.

Аресты на Урале

Сообщения об обысках и масштабных задержаниях членов азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге появились в конце прошлой недели.

После сообщений СМИ, что полицейские задержали более 50 человек МИД республики потребовал объяснений. В ведомстве заявили, что из-за действий силовиков погибли два человека, несколько получили ранения, а в СИЗО оказались девять уроженцев Азербайджана.

Официальный представитель СК Светлана Петренко в понедельник, 30 июня, сообщила, что суд принял решение об аресте восьми человек, двое из которых умерли в СИЗО. «Один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются. По итогам судебно-медицинской экспертизы будут сделаны окончательные выводы», — подчеркнула она.

Фото: РИА «Новости»

По версии следствия, подозреваемые входили в состав преступной группы, причастной к ряду заказных убийств на территории Екатеринбурга в 2001, 2010 и 2011 годах из-за раздела сфер влияния в бизнесе. «Следственные действия, в том числе допросы подозреваемых, признательные показания и проверка показаний на месте с участием одного из них позволили следствию сделать вывод о причастности задержанных к совершенным преступлениям», — заявила представитель СК. Она отметила, что все задержанные имеют российское гражданство, а расследованием дела займется центральный главк. На фоне ареста Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене мероприятий с участием российских учреждений, а парламентская делегация республики отменила свой визит в Москву. Но это оказалось только началом ухудшения отношений.

К журналистам пришли с обыском

В понедельник, 30 июня, силовики ворвались в офис «Sputnik Азербайджан», входящего в МИА «Россия сегодня. Главный редактор агентства Маргарита Симоньян заявила, что не может связаться с сотрудниками редакции в Баку, среди которых есть россияне. Агентство APA назвало действие азербайджанских силовиков «операцией», по итогам которой задержали «двух сотрудников ФСБ», работавших под прикрытием.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

По данным «Sputnik Ближнее зарубежье», на допрос увезли главного редактора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Обвинения в связях журналистов в ФСБ назвали абсурдными.

Азербайджанские СМИ заявили, что агентство «Sputnik Азербайджан» обязалось сократить численность своей редакции до одного человека, так как в Москве от республиканской редакции «Азертадж» работает только один журналист и необходимо соблюдать паритет. Однако российская редакция работала в полном составе. Это заявление опроверг генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Он пояснил, что работу редакции «Sputnik Азербайджан» в апреле согласовали с представителем президента республики по особым поручениям Халафа Халафова, который подписал межправительственное соглашение. «Тогда же условились продолжить работу „Sputnik Азербайджан“ по временной юридической схеме, предложенной Баку», — заявил Киселев.

Фото: РИА «Новости»

Генеральный директор медиагруппы добавил, что власти республики так и не предложили окончательный вариант временной схемы работы редакции, поэтому журналисты продолжили свою деятельность, рассчитывая на выполнение достигнутых договоренностей. Но вместо этого в офис ворвались силовики с обысками.

«Хочется верить, что это тот случай, когда, как когда-то выразился [президент России Владимир] Путин, „среднее звено гуляет само по себе“. Отношения лидеров России и Азербайджана такого не предполагают», — подчеркнул он.

В МВД Азербайджана заявили, что задержания журналистов связаны с расследованием о незаконной финансировании работы агентства. Конфликт перешел на уровень внешнеполитических ведомств. Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что временный поверенный в делах России Петр Волковых дал все необходимые разъяснения азербайджанской стороне по арестам в Екатеринбурге.

Фото: РИА «Новости»

После задержаний российских журналистов МИД вызвал посла закавказской республики Рахмана Мустафаева. В ведомстве заявили, что это связано с незаконным задержанием российских журналистов и недружественными действиями со стороны Баку. После обмена дипломатическими нотами о задержании в Баку своего журналиста Айтекин Гусейновой сообщило российское агентство Ruptly. В редакции пояснили, что она снимала обыски в офисе «Sputnik Азербайджан». «Около 16:00 она прибыла на место. Последний раз она выходила на связь в 16:20 с сообщением, что отсняла материал. Больше Айтекин на связь не выходила. Только что ее мать подтвердила задержание», — сказали в редакции.

К чему приведет конфликт России и Азербайджана

Обострение отношений России и Азербайджана пока идет по негативному сценарию, последствия плохо скажутся на обеих сторонах. Об этом в беседе с 360.ru заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он напомнил, что Россия принимает активное участие в организации международного транспортного коридора «Север — Юг», проходящий через территорию Азербайджана в Иран и к Персидскому заливу.

Там уже активно РЖД строили железную дорогу, вкладывались в развитие коммуникации. Но если у нас отношения с Азербайджаном испортятся окончательно, то проект заморозят. Это ни для кого не плюс — ни для России, ни для Баку. Дмитрий Солонников Директор Института современного государственного развития

Из всех различных блоков Россию и Азербайджан связывает только СНГ. Выходить из состава содружества закавказская республика вряд ли станет, но может серьезно ограничить свое участие в различных мероприятиях.

Фото: РИА «Новости»

«Дальше пойдет сокращение экономических, политических, культурных и остальных связей. Это весьма вероятно. Пока сценарий такой», — добавил эксперт.

Предпосылки для напряжения

Азербайджан на протяжении многих лет вел прагматичную внешнюю политику, стараясь поддерживать позитивные отношения с другими странами за исключением Армении, из-за оккупации Нагорного Карабаха, заявил Солонников. Он отметил, что у республики сложились дружеские отношения с Турцией, Израилем и странами Центральной Азии. С соседним Ираном у Азербайджана отношения развивались по кривой, то ухудшаясь после убийства в посольстве в Тегеране, то восстанавливаясь при президенте Ибрахиме Раиси. «На этом фоне отношения с Россией у Азербайджана оставались дружескими на протяжении всего времени. Они поддерживались на личном уровне президентов Владимира Путина и сначала Гейдара Алиева, а потом его сына, Ильхама Алиева», — добавил Солонников.

Деградация отношений началась в 2024 году после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в районе Актау.

Баку ждал определенной реакции России, но его ожидания не оправдались. С тех пор отношения не могут восстановиться. Дмитрий Солонников Директор Института современного государственного развития

По его словам, влияния Турции в ухудшении взаимодействия России и Азербайджана нет. Весь вопрос в отношениях силовых структур двух стран. Пока в Екатеринбурге проходят задержания членов диаспоры, Баку ответил атакой на российских журналистов, посчитав, что такая крайность станет адекватным ответом.