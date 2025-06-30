Азербайджан нашел повод поссориться с Россией: пошел в атаку и жаждет принести проблем
Азербайджан, похоже, стал антироссийским. Некоторые эксперты заявили, что в Баку открыли второй фронт против России. Это все же преувеличение — и немаленькое; однако азербайджано-российские отношения трудно в последние дни назвать позитивными и конструктивными. Из-за чего такой шум?
Началось все не в Москве и даже не в Баку, а в Екатеринбурге. Там правоохранительные органы задержали предполагаемых преступников по делу об убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010 и 2011 годах.
По версии следствия, фигуранты — члены этнической преступной группы. Предположительно, были предварительный сговор, убийство по найму — в общем, гремучий коктейль, а может, имели место и другие преступления.
Часть подозреваемых уже дают показания, сотрудничая со следствием. Нетрудно догадаться, что «этническая преступная группировка» — это выходцы из Азербайджана, сбившиеся, по предварительным данным, в банду. Весьма нередкое для России явление, к сожалению.
Официальному Баку не понравилось то, как задерживали подозреваемых. Видимо, надо было красную ковровую дорожку постелить и стол накрыть. Российский МИД заявил: задержания представителей азербайджанской диаспоры прошли в рамках расследования уголовных дел по факту тяжких преступлений. Жаль, что не добавили — и вообще, это наше внутреннее дело. Дальше в Азербайджане началась форменная истерика.
Сначала местный Минкульт отменил все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. Затем делегация из Азербайджана отказалась от участия в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.
Понеслись нападки со стороны прессы. В общем, Баку во главе с Ильхамом Алиевым пошел в атаку и явно рассчитывает принести России как можно больше проблем.
Такая реакция Азербайджана выглядит, во-первых, как минимум странной, во-вторых — недальновидной. Когда мы говорим о задержанных, то ведем речь даже не о гражданах Азербайджана, а о выходцах из этой страны. Паспорта у них российские (или у большинства из них). Так почему Баку лезет во внутренние дела? Кто дал такое право? Стамбул? Или Лондон? Тем более фигурируют тяжелые статьи, а не, например, политические истории. Когда в Азербайджане задерживают русских, то дает ли МИД этой страны соответствующие объяснения? Нет, конечно. Там своя кухня.
Россия и официально, и неофициально всегда развивала партнерство с Азербайджаном. Более того, в одном из самых болезненных конфликтов — в вопросе Нагорного Карабаха — Москва никак не препятствовала Азербайджану. Одного этого достаточно для сдачи агрессивной риторики азербайджанских СМИ в утиль.
Это если говорить мягко. Но можно говорить жестко, строго по делу. Россия — традиционно крупнейший экономический партнер Азербайджана. Сотрудничество имеет крайне важное, стратегическое значение для Каспийского региона. Однако еще важнее то, что огромное число азербайджанцев и выходцев из этой страны в прямом смысле кормятся за счет России.
В одной только Москве их несколько миллионов, они ведут активную экономическую деятельность. К слову, диаспора это и сама понимает, потому осудила действия Баку, ведь кормушку могут прикрыть.
Что касается статуса азербайджанской диаспоры в России, то она имеет колоссальный вес. Не зря оправдательные истории «своих» давно уже стали мемами и притчей во языцех. И да, немалое число этих самых выходцев действительно, если отбросить политкорректность, сбиваются в этнические преступные группировки, отчего страдают граждане России.
Сам же Азербайджан буквально накачан русскими деньгами. Теперь, вероятно, Баку отыскал очередной повод для ухудшения отношений (ранее закрыли «Русский дом»). Уверен, что делается это с подачи Турции, которая давно жаждет контролировать регион.
Мы, к сожалению, слишком строги к своим и слишком мягки к чужим. Тем абсурднее заявления о том, что Россия — тюрьма народов. Вы серьезно? В какой еще стране азербайджанцы чувствуют себя так вольготно? Где еще у них столько возможностей?
Видимо, подобное отношение расхолаживает и превращает в крокодила, которому палец протяни, а он руку откусит. Нужно действовать асимметрично и показать, кто на самом деле платит за банкет. Слишком увлеклись азербайджанские возмутители неблагодарностью. Пора напомнить, кто есть кто.