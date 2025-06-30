Азербайджан нашел повод поссориться с Россией: пошел в атаку и жаждет принести проблем

Азербайджан, похоже, стал антироссийским. Некоторые эксперты заявили, что в Баку открыли второй фронт против России. Это все же преувеличение — и немаленькое; однако азербайджано-российские отношения трудно в последние дни назвать позитивными и конструктивными. Из-за чего такой шум?

Началось все не в Москве и даже не в Баку, а в Екатеринбурге. Там правоохранительные органы задержали предполагаемых преступников по делу об убийствах и покушениях на убийства в 2001, 2010 и 2011 годах.

По версии следствия, фигуранты — члены этнической преступной группы. Предположительно, были предварительный сговор, убийство по найму — в общем, гремучий коктейль, а может, имели место и другие преступления.

Часть подозреваемых уже дают показания, сотрудничая со следствием. Нетрудно догадаться, что «этническая преступная группировка» — это выходцы из Азербайджана, сбившиеся, по предварительным данным, в банду. Весьма нередкое для России явление, к сожалению.

Официальному Баку не понравилось то, как задерживали подозреваемых. Видимо, надо было красную ковровую дорожку постелить и стол накрыть. Российский МИД заявил: задержания представителей азербайджанской диаспоры прошли в рамках расследования уголовных дел по факту тяжких преступлений. Жаль, что не добавили — и вообще, это наше внутреннее дело. Дальше в Азербайджане началась форменная истерика.

Сначала местный Минкульт отменил все культурные мероприятия, запланированные совместно с российскими государственными и частными учреждениями. Затем делегация из Азербайджана отказалась от участия в заседании комиссии парламента республики и Федерального собрания России по межпарламентскому сотрудничеству.

Понеслись нападки со стороны прессы. В общем, Баку во главе с Ильхамом Алиевым пошел в атаку и явно рассчитывает принести России как можно больше проблем.