Стартовал прием заявок на премию «Лучший промышленный дизайн России»

Столичные предприятия, дизайн-студии и бюро примут участие в национальном конкурсе «Лучший промышленный дизайн России». Регистрация продлится до 20 августа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Город придает особое значение развитию направления и реализует ряд проектов для становления отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ вновь объединит передовую экспертизу и выступит платформой для презентации инновационных решений в индустрии», — сказал он.

Прием заявок стартовал на официальном сайте конкурса и продлится вплоть до 20 августа. Участники сразятся в номинациях «Дизайн продукт», «Дизайн прототип» и «Народный выбор», в которых выделены еще 13 категорий для направлений промышленного дизайна. Экспертный совет из 18 представителей индустрии возглавит министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

«В текущем году проведение премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», — рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.

Впервые организована образовательная программа, в рамках которой специалисты в области промышленного дизайна проведут лекции. Мероприятия запланированы в августе–сентябре. Народное голосование пройдет с 5 по 22 сентября, церемония награждения — в октябре.