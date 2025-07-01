Стартовал прием заявок на премию «Лучший промышленный дизайн России»
Столичные предприятия, дизайн-студии и бюро примут участие в национальном конкурсе «Лучший промышленный дизайн России». Регистрация продлится до 20 августа, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Город придает особое значение развитию направления и реализует ряд проектов для становления отечественной визуальной культуры. В этом году национальная премия „Лучший промышленный дизайн России“ вновь объединит передовую экспертизу и выступит платформой для презентации инновационных решений в индустрии», — сказал он.
Прием заявок стартовал на официальном сайте конкурса и продлится вплоть до 20 августа. Участники сразятся в номинациях «Дизайн продукт», «Дизайн прототип» и «Народный выбор», в которых выделены еще 13 категорий для направлений промышленного дизайна. Экспертный совет из 18 представителей индустрии возглавит министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.
«В текущем году проведение премии на федеральном уровне позволит вновь продемонстрировать высокотехнологичные продукты, отвечающие самым высоким стандартам и требованиям мирового рынка промышленной продукции, а также привлечет внимание к отечественной визуальной культуре», — рассказал директор департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга России Алексей Матушанский.
Впервые организована образовательная программа, в рамках которой специалисты в области промышленного дизайна проведут лекции. Мероприятия запланированы в августе–сентябре. Народное голосование пройдет с 5 по 22 сентября, церемония награждения — в октябре.
За два года в премии «Лучший промышленный дизайн России» приняли участие более 1,5 тысячи претендентов, свыше полумиллиона человек выбирали победителя в народном голосовании. В 2024 году премия получила статус национальной.
В прошлом году в финал конкурса вышли почти 200 проектов, победили 30, из которых 21 представлял Москву. Так, первое место в категории «Городской дизайн» заняла компания «Парус электро» с проектом зарядной станции для электротранспорта, в категории «Дизайн упаковки продуктов питания» — производитель здоровых десертов «НУТТИС» с упаковкой шоколадного батончика с ореховой пастой без сахара, в категории «Дизайн промышленного оборудования» — компания «ЛАССАРД» с лазерным станком для резки. Лауреаты премии получили право печатать на продукции специальный знак качества.