Помощь фермерам. Торговая сеть передала 475 тысяч тонн продуктов на корм животным

На ферме семьи Овсейчиков в Тверской области более ста голов скота — коровы, козы, кролики, овцы и другие животные. Каждое из них требует ухода и полноценного питания. При этом каждый год в России образуется около 18 миллионов тонн пищевых отходов — и сетевые магазины придумали, как решить обе проблемы разом.

Каждый день фермер Елена Овсейчик забирает из магазина от 60 до 100 килограммов продуктов — чаще всего это овощи, фрукты и хлеб. Для этого женщина отправила заявку на электронную почту и заключила договор с агрегатором — партнером торговой сети.

«Благодаря программе наши животные всегда сыты и здоровы, а мы можем сосредоточиться на других аспектах работы, не переживая о нехватке корма», — рассказала она.

Ритейлеры готовы передавать продукты с истекающим сроком годности. Например, хлебобулочные изделия снимают с прилавков за сутки, молочные — за двое. Другая категория — фрукты и овощи, потерявшие товарный вид, но по-прежнему съедобные. Всю эту продукцию взвешивают, оформляют и передают фермерам по заранее утвержденному графику.

«Например, этот помидор — он не гнилой, но на нем есть небольшая мятость. Мы их отбираем, списываем и отдаем фермеру. Также можно посмотреть перец. Тут небольшие пятна, покупатель его не возьмет — мы его тоже списываем», — рассказала директор магазина Фазина Дождикова.