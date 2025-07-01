01 июля 2025 00:52 Занимал миллионы и ходил к гадалкам. Невестки Кадышевой раскрыли неудобную правду о ее сыне 0 0 0 Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com Знаменитости

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Надежда Кадышева

Сын Надежды Кадышевой к 40 годам запел, но прославился совсем другими «талантами». Бывшие жены ополчились против Григория Костюка, обвинив в его меркантильности и мошенничестве. Мужчина лишился родительских прав на первого ребенка и ни разу не видел второго, рожденного в законном браке. 360.ru разобрался в сплетениях судеб членов знаменитого семейства.

Биография сына Кадышевой Со стороны Кадышевы-Костюк всегда выглядели образцовой семьей. Певица вышла за Александра в 1983 году, через пять лет они создали ансамбль «Золотое кольцо» и больше не расставались даже на сцене — супруг руководил коллективом, занимался аранжировкой, играл на инструментах, подтанцовывал и подпевал.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

На втором году совместной жизни у них родился единственный сын Григорий. До восьмого класса мальчик рос у дедушки в Мелитополе. Родители много гастролировали, а когда возвращались, устраивали сыну настоящий праздник. Кадышева задумывалась бросить сцену ради семьи, но Гриша, по его собственным воспоминаниям, отговаривал. Маленькие детки — маленькие бедки В Москве соседом по подъезду Костюка-младшего стал певец Влад Топалов. Ребята вместе гоняли мяч, а когда подросли, баловались спиртным. Затем в жизни обоих начались похожие проблемы — сын Кадышевой, как и друг детства, подсел на запрещенные вещества. Об этом рассказал в ток-шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия 1» бывший водитель певицы. «Два раза Гриша лежал в психиатрической клинике, по ходу передоз был. Помню, как под ручку ведут, он как будто инвалид. Рядом со мной садится: „Сань, привет“. Потом две минуты проходит: „Привет, как дела, Сань?“. Еще пять минут прошло, снова: „Ну чего, привет. Как дела?“. Кукуха конкретно поехала», — вспоминал он.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Парень получил высшее образование в области менеджмента и экономики и работал концертным директором родителей. Увлечение вокалом, которое привила ему мать, Григорий временно забросил и вернулся к нему только в 2024 году, выпустив альбом на песни собственного сочинения и начав гастролировать вместе с родителями. Первая жена сына Кадышевой В 2011 году Григорий женился на дочери крупного бизнесмена, племяннице заместителя мэра Москвы Анжелике Бирюковой. Банкет на сотни гостей прошел в музее-усадьбе «Архангельское», в роли тамады выступил певец Николай Басков. Через четыре года у пары родился сын, в 2016 году супруги расстались и еще через год оформили развод. «Сына, которому уже девять лет, Григорий видел два раза», — рассказала она. В 2021 году бывшая супруга добилась лишения Костюка родительских прав, так как он не приезжал и отказывался платить алименты. Последней каплей стало то, что отец исчез после просьбы оформить разрешение на выезд ребенка на спортивные сборы за границу.

Фото: Anna Salynskaya/Russian Look / www.globallookpress.com

Судебные разбирательства прошли с большим размахом. Именно тогда стало известно о проблемах в звездной семье — театр «Золотое кольцо» заложен, сын Кадышевой вел роскошный образ жизни в долг. Вторая жена Костюка С дочерью банкира Габриеллой Мерман сын Кадышевой познакомился через друга. Причем сначала положил глаз на ее сестру Беллу — присылал цветы и встречал в аэропорту, несмотря на наличие у той жениха. Мерман рассказала в интервью StarHit, что сын Кадышевой красиво ухаживал, водил по ресторанам, возил на дорогих машинах. Он настоял на пышной свадьбе, но отказался платить.

Получилось забавно. Григорий уверял, что ему нужна свадьба, но за несколько недель до назначенной даты начал у меня спрашивать, где же мы возьмем на нее деньги. Мол, иди к папе и возьми. Габриелла Мерман Вторая жена Костюка

Кроме расходов на праздник, родители Мерман оплатили молодоженам медовый месяц в Дубае. Пара поехала туда, когда девушка находилась на седьмом месяце беременности, но новоявленный муж быстро вернулся в Россию и отказался приехать на роды. Жена осталась в Дубае, жила на деньги отца, рожать уехала в Германию, так как имела там медицинскую страховку. Там она узнала, что за несколько дней до рождения сына муж отдыхал с другой в ночном клубе без обручального кольца.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Когда жена с сыном приехали в Москву, Костюк находил отговорки, чтобы не приходить. К трем годам ни он, ни его родители ни разу не видели мальчика. Супруги развелись, вторая жена тоже запустила судебный процесс по лишению его родительских прав. Сначала сын Кадышевой платил 15 тысяч рублей алиментов, затем подал на обжалование этой суммы. Аферы сына Кадышевой Деньги у второй жены Костюк начал просить, как только она объявила о беременности, и просил чеки о расходах на продукты. Он занимал также у друзей, а для надежности советовался с колдуньями. «Костюк постоянно ходил по всяким бабкам, гадалкам, носил определенный „свой“ знак — у него эта символика по всей квартире, в театре. Меня тоже заставлял. А перед тем, как ехать занимать деньги, он по традиции отправлялся к своей шаманке, и она проводила ритуал на человека», — сказала Мерман. После откровений бывших жен объявились и другие обманутые. Дарья Де Батс встречалась с сыном Кадышевой полгода, за это время отдала более 20 миллионов рублей. Они познакомились на званом вечере родителей девушки.

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

«Его впечатлила обстановка, впечатлила мама, которая вся сидела с каратами, с бриллиантами, папа, конечно же. Я подумала тоже, что он со мной одной крови, я ему абсолютно поверила. <…> Первого декабря, я четко помню, что мы с ним познакомились, уже 15 декабря он попросил у меня первые полтора миллиона», — рассказала девушка. Деньги сыну Кадышевой понадобились на театр, он обещал вернуть их через две недели. Затем позвал девушку в Оман, где она отдала ему еще 2,5 миллиона рублей. В какой-то момент, когда у Де Батс закончились накопления, Костюк просил заложить ювелирные изделия и квартиру. Вернуть деньги ей не удалось, так как давала их без расписок. Во время телеэфира у Малахова обманутые кредиторы пытались дозвониться до сына Кадышевой. Трубку взяла некая Марьяна — по их предположению, новая жертва серийного обманщика.