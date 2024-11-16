16 ноября 2024 02:11 «Ложный нарратив». Запад столкнул абхазов лбами в своих интересах Политолог Рубаев: Запад пытается сделать из Абхазии антироссийский регион на юге 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Мир

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В начале недели в парламенте Абхазии приняли закон, уточняющий детали инвестиционного соглашения с Россией. Это вызвало волну протестов, оппозиция перекрыла мосты и заблокировала дороги. Беспорядки быстро закончились, однако в пятницу разгорелись с новой силой — в парламенте должны были ратифицировать соглашение с Россией. На улицы Сухума вышли сотни абхазов, подстегиваемые оппозицией. В ситуации в Абхазии разбирался 360.ru.

Хронология: что происходило в Абхазии 15 ноября Столкновения оппозиции с силовиками начались у здания парламента, затем они переместились к администрации президента. Парламент отменил заседание, на котором планировалось рассмотреть ратификацию соглашения с Россией. За отмену проголосовали 13 депутатов. Позже депутаты во главе с министром экономики Кристиной Озган покинули парламент, окруженный протестующими, сообщили местные СМИ.

Тем временем вышедшие на акцию протеста абхазы протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента. Около парламента были слышны звуки выстрелов, силовиков в оцеплении забросали файерами, бутылками, яйцами и досками. Сотрудники правоохранительных органов отбрасывали бутылки обратно. Чтобы усмирить протестующих, силовики применили слезоточивый газ.

Участники акции протеста потребовали отставки президента Абхазии Аслана Бжании. Они заявили, что глава государства должен «уйти мирно и красиво». Не получив ответа, протестующие сломали решетки на окнах и распилили болгаркой двери в здании парламента, потом ворвались внутрь и разгромили зал заседаний. Сторонники оппозиции отказались покидать парламент, пока Бжания не покинет свой пост.

Силовики не противодействовали протестующим. Они массово покинули территорию рядом с правительственными зданиями со словами: «На базу, нечего там больше делать». Протестующие начали строить баррикады перед парламентом. К 20:00 они приступили к подготовке обороны, так как предполагали, что силовики попробуют вернуть контроль. В здание парламента начали привозить продукты питания.

На фоне усиливающихся беспорядков абхазские власти заявили, что готовят документы об отзыве из парламента законопроекта о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Правительство при посредничестве депутатов начало переговоры с оппозицией. Позже стало известно, что Бжания согласился покинуть свой пост. В результате беспорядков пострадали 13 человек, их доставили в больницу. Информации о тяжелораненых не поступало.

Фото: РИА «Новости»

Соглашение: в чем суть и почему оппозиция против Россия и Абхазия 30 октября заключили инвестиционное соглашение для привлечения средств в абхазскую экономику. Ратификация договора должна была пройти в пятницу, однако оппозиция раскритиковала документ и вывела людей на протесты. По мнению противников соглашения, оно лишит республику суверенитета, а российские деньги приведут к повышению цен на жилье. Также опасаются, что может пострадать местный малый и средний бизнес.

Жители Сухума, пришедшие на акцию протеста, считают, что это соглашение не соответствует интересам народа. «Абхазский народ не может согласиться с тем, что их продали живыми. А нас хотят продать живыми. И это делается ради денег, ради интересов кучки людей», — заявил один из участников митинга, ролик опубликовало издание РБК в Telegram-канале. Абхазы считают, что власти не хотят слышать народ, поэтому приходится устраивать акции протеста. При этом люди заявляют, что не выступают против России, а лишь против соглашения, которое приведет к коллапсу местного бизнеса. Люди видят в договоре больше минусов, чем плюсов.

Фото: РИА «Новости»

Абхазию пытаются вырвать из зоны влияния России Ситуацию в Абхазии раскачивают внешние силы, считает политолог, кандидат философских наук Араик Степанян. В беседе с 360.ru он заявил, что в республике активизировались те, кто хочет воспользоваться внутренними противоречиями, чтобы вырвать Абхазию из-под влияния России. «Они видят, что Россия немножко занята больше Украиной, чем Кавказом. Они этот момент будут использовать, чтобы, скажем так, вырвать Абхазию из зоны влияния России», — заявил собеседник издания. Политолог считает, что ситуация будет развиваться в зависимости от того, как Россия отреагирует на происходящее в Абхазии.

Степанян напомнил о ситуации в Грузии, где президент действует против воли народа и пытается дестабилизировать обстановку в стране. И те силы, которые мутят воду в Грузии, также пытаются раскачать Абхазию, используя ее внутренние противоречия. Собеседник издания отметил, что в Абхазии во всех регионах есть внутренние противоречия: ультралиберальные и консервативные силы. «Они столкнулись, и каждая ссылается на свой центр. Кто за консервативные ценности — те настроены на восток или на Россию. Ультраправые ориентированы на Запад. Кто-то через Турцию это делает, кто-то хочет напрямую это сделать», — отметил Степанян. Все это делается с целью дестабилизировать обстановку на южной границе России. «Их задача дестабилизировать фундаментально, чтобы у России на юге границы была головная боль. <…> Вот в чем задача: дестабилизация Абхазии — это дестабилизация южной границы России, потому что они не успокоятся, пока из Кавказа не вытеснят Россию», — подытожил Степанян.

Политолог Аслан Рубаев подробно обрисовал подноготную происходящего в Абхазии. Он считает, что протест гораздо шире, чем кажется на первый взгляд. «Абхазия очень фрагментарна в том плане, что там действительно существует огромное количество и турецких фондов, и западных фондов, <…> которые в значительной степени формируют общественную повестку, формируют общественное мнение рядовых абхазов», — заявил собеседник 360.ru.

Оппозиция активно внедряет в умы абхазов послание, что они станут слугами на собственной земле с приходом российских инвестиций. Они пытаются представить Россию, как колонизатора. При этом минифестанты на акции протеста скандировали «Россия, Россия», в руках у митингующих были российские триколоры. Бывший вице-президент Аслан Барциц заявил, что будущее Абхазии возможно только вместе с Россией. По мнению политолога, это результат очень тонкой работы по линии «мягкой силы». «Такую тонкую работу могут сделать только западные спецслужбы с помощью разных своих агентов и фондов, что, в общем то они и делают. Запад активно формирует антироссийский нарратив внутри Абхазии, но при этом делают они это очень хитро и скрытно», — отметил Рубаев.

Фото: РИА «Новости»

По его мнению, насаждается главный нарратив: что российские инвестиции — равно колонизаторская политика России по отношению к Абхазии. «В корне это не так. Россия не собирается колонизировать Абхазию. Россия собирается проинвестировать туристическую отрасль, с точки зрения географического расположения Абхазия представляет собой интерес для капитала. Абхазия может стать еще одним мощным туристическим сектором на постсоветском пространстве, который принесет Абхазии значительные дивиденды», — пояснил Рубаев.

Фото: РИА «Новости»

Абхазия могла бы зарабатывать суверенные независимые деньги, которые помогли бы республике встать на ноги самостоятельно. Запад же пытается сделать из Абхазии еще один антироссийский регион на постсоветском пространстве. Эксперт уверен, что Россия должна противостоять врагам и сформировать другой нарратив: речь идет не о колонизации республики, а о возможности ее экономической независимости. Рубаев также отметил опасения абхазов по поводу потепления отношений России и Грузии. Запад внушает народу, что Российская Федерация отвернется от Абхазии и позволит Грузии поглотить ее. «Это ложный нарратив. <…> Россия признала суверенность и независимость Абхазии как государства и полностью взяла на себя экономическое бремя Абхазии, и, естественно, никакого заговора по отношению к Абхазии вместе с Грузией нет и быть не может», — резюмировал политолог.