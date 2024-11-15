Власти Абхазии и оппозиция начали переговоры

Правительство Абхазии и представители оппозиции начали переговоры. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по защите суверенитета республики Леван Микаа.

Стороны пришли к диалогу после начала акций протеста в Сухуме. Микаа заявил, что оппозиция будет ждать отставки президента Аслана Бжании по результатам переговоров.

«Идут переговоры, ждем отставки президента», — сказал общественник.

Глава общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба, обращаясь к митингующим, заявил о требовании оппозиции провести досрочные выборы главы республики. В избирательном комитете республики отметили, что досрочные выборы проведут до конца февраля, если отставка Бжании произойдет сегодня.

Ранее Микаа призвал протестующих не покидать правительственные здания в столице республики до того момента, пока Бжания не подаст в отставку. Официальный представитель МИД Мария Захарова обратилась к соотечественникам с просьбой временно воздержаться от поездок в Абхазию. Она также призвала находящихся в республике россиян не посещать акции протеста.