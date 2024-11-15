Президент Абхазии согласился уйти в отставку
«Республика»: президент Абхазии Бжания согласился покинуть должность
Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих, сообщило местное издание «Республика». Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.
Первый вариант — в отставку уйдут все, включая президента, вице-президента и премьер-министра. В этом случае исполнять обязанности главы государства должен Лаша Ашуба.
Второй вариант — отставка всего правительства, при которой Бжания назначит исполняющим обязанности кандидата, который устроит все стороны. Журналисты отметили, что президент уйдет в любом случае.
Сотни человек собрались у здания парламента Абхазии — протестующие потребовали не заключать инвестиционное соглашение с Россией, а позже призвали президента Аслана Бжанию покинуть должность. В ходе начавшихся беспорядков пострадали 13 человек, троим потребовалась госпитализация.