Президент Абхазии согласился уйти в отставку

Президент Абхазии Аслан Бжания согласился уйти в отставку после требований со стороны протестующих, сообщило местное издание «Республика» . Оппозиционеры предложили властям два варианта разрешения кризиса.

Первый вариант — в отставку уйдут все, включая президента, вице-президента и премьер-министра. В этом случае исполнять обязанности главы государства должен Лаша Ашуба.

Второй вариант — отставка всего правительства, при которой Бжания назначит исполняющим обязанности кандидата, который устроит все стороны. Журналисты отметили, что президент уйдет в любом случае.

Сотни человек собрались у здания парламента Абхазии — протестующие потребовали не заключать инвестиционное соглашение с Россией, а позже призвали президента Аслана Бжанию покинуть должность. В ходе начавшихся беспорядков пострадали 13 человек, троим потребовалась госпитализация.