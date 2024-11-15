Протестующие в Абхазии протаранили ворота администрации президента

РИА «Новости»: в Сухуме оппозиция протаранила ворота у администрации президента

В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента. Об этом сообщило РИА «Новости» . Комплекс правительственных зданий полностью окружен.

«Столкновения силовиков и сторонников оппозиции проходят у соседнего здания парламента. Там протестующие также выломали при помощи грузовика часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками», — отметил корреспондент агентства.

Вблизи здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. К протестующим вышли министр внутренних дел и глава Службы государственной безопасности.