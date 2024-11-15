Протестующие в Абхазии протаранили ворота администрации президента
РИА «Новости»: в Сухуме оппозиция протаранила ворота у администрации президента
В Сухуме участники акции протеста протаранили грузовиком ворота у здания администрации президента. Об этом сообщило РИА «Новости». Комплекс правительственных зданий полностью окружен.
«Столкновения силовиков и сторонников оппозиции проходят у соседнего здания парламента. Там протестующие также выломали при помощи грузовика часть ограды и забрасывают оцепление файерами, бутылками, яйцами и досками», — отметил корреспондент агентства.
Вблизи здания были слышны звуки, похожие на выстрелы. К протестующим вышли министр внутренних дел и глава Службы государственной безопасности.
При столкновениях на акции у здания парламента Абхазии пострадали два человека, сообщил главврач скорой помощи Сухума Аслан Джопуа.
Парламент Абхазии 15 ноября должен был обсудить соглашение с Россией, касающееся реализации инвестиционных проектов на территории республики российскими юридическими лицами. Однако, столкнувшись с давлением и возобновившимися протестами, власти решили не проводить сессию.
Ранее президент республики Аслан Бжания рассказал о рисках для республики без договора об инвестдеятельности с Россией. Он подчеркнул, что в экономику необходимо привлечь деньги.