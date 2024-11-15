Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13

Минздрав Абхазии: в беспорядках пострадали 13 человек, троих госпитализировали

В ходе беспорядков в Сухуме пострадали уже 13 человек, рассказали РИА «Новости» в Минздраве Абхазии. Там добавили, что госпитализация понадобилась троим из них.

За медицинской помощью обратились участники штурма абхазского парламента. Троих отправили в больницы, им оказывают необходимую помощь.

«На данный момент их жизни ничего не угрожает. Остальные пациенты отпущены на амбулаторное лечение», — уточнили в Минздраве.

В Абхазии проходят акции протеста — представители оппозиции выступили против подписания инвестиционного соглашения с Россией. Президента Аслана Бжанию призвали покинуть должность, он взял время на раздумья.