В ходе беспорядков в Сухуме пострадали уже 13 человек, рассказали РИА «Новости» в Минздраве Абхазии. Там добавили, что госпитализация понадобилась троим из них.
За медицинской помощью обратились участники штурма абхазского парламента. Троих отправили в больницы, им оказывают необходимую помощь.
«На данный момент их жизни ничего не угрожает. Остальные пациенты отпущены на амбулаторное лечение», — уточнили в Минздраве.
В Абхазии проходят акции протеста — представители оппозиции выступили против подписания инвестиционного соглашения с Россией. Президента Аслана Бжанию призвали покинуть должность, он взял время на раздумья.
Число пострадавших в беспорядках в Абхазии увеличилось до 13
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