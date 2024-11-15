Абхазских оппозиционеров призвали не расходиться до отставки Бжании

Глава комитета по защите суверенитета Абхазии призвал оппозиционеров не покидать правительственные здания в Сухуме, пока президент Аслан Бжания не подаст в отставку. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Ранее администрация абхазского президента объявила, что разрабатывает проект отзыва ратификации соглашения об инвестициях с Россией, которое и вызвало протесты. Свое решение она мотивировала желанием успокоить ситуацию.

Протестующие потребовали отставки Бжании, призвав его покинуть пост добровольно и мирным путем.

Сам Бжания ранее заявил, что отсутствие соглашения с Россией опасно для Абхазии, поскольку республике больше неоткуда привлекать инвестиции.