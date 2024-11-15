Сегодня 16:20 Абхазских оппозиционеров призвали не расходиться до отставки Бжании Фото: РИА «Новости»
Глава комитета по защите суверенитета Абхазии призвал оппозиционеров не покидать правительственные здания в Сухуме, пока президент Аслан Бжания не подаст в отставку. Об этом сообщило
РИА «Новости».
Ранее администрация абхазского президента объявила, что
разрабатывает проект отзыва ратификации соглашения об инвестициях с Россией, которое и вызвало протесты. Свое решение она мотивировала желанием успокоить ситуацию.
Протестующие
потребовали отставки Бжании, призвав его покинуть пост добровольно и мирным путем. Сам Бжания ранее заявил, что отсутствие соглашения с Россией опасно для Абхазии, поскольку республике больше неоткуда привлекать инвестиции.
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