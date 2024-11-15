Протестующие в Абхазии начали скандировать «Россия»

Участники митинга оппозиции в Абхазии подняли российский флаг и начали скандировать «Россия!» Об этом сообщил Life .

Бывший вице-президент Аслан Барциц заявил, что будущее Абхазии возможно только вместе с Россией, и напомнил, что многие выходцы из республики участвуют в специальной военной операции.

«Нет здесь антироссийских настроений. Наши ребята в Донбассе свои головы складывают за Русский мир, за победу, за наше с вами будущее», — сказал он.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявил, что те, кто стоит за протестами, мечтают внести бардак в отношения Абхазии с Россией. Он добавил, что Россия наверняка сделает все, чтобы ситуация успокоилась, и отметил, что Абхазия не сможет существовать без помощи с севера.