Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента
Собравшиеся у здания абхазского парламента протестующие потребовали отставки действующего президента страны Аслана Бжании. Об этом сообщило РИА «Новости».
Участники акции протеста призвали главу государства уйти мирным путем.
«Пускай уйдет мирно, уйдет красиво, мы не хотим ломать окна и двери», — заявил один из протестующих.
Оппозиция вышла на протест у здания парламента Абхазии, выступая против закона, регулирующего некоторые положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. В ходе акции участники прорвались на территорию парламента на грузовике.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что протесты в Сухуме не повлияли на отдых российских граждан в Абхазии. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, почти 95% туристов из РФ отдыхают в курортных городах в 100 километрах от абхазской столицы.