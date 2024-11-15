Протестующие в Абхазии потребовали отставки президента

Собравшиеся у здания абхазского парламента протестующие потребовали отставки действующего президента страны Аслана Бжании. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Участники акции протеста призвали главу государства уйти мирным путем.

«Пускай уйдет мирно, уйдет красиво, мы не хотим ломать окна и двери», — заявил один из протестующих.

Оппозиция вышла на протест у здания парламента Абхазии, выступая против закона, регулирующего некоторые положения межправительственного соглашения с Россией об инвестициях. В ходе акции участники прорвались на территорию парламента на грузовике.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила о том, что протесты в Сухуме не повлияли на отдых российских граждан в Абхазии. По словам вице-президента АТОР по внутреннему туризму Сергея Ромашкина, почти 95% туристов из РФ отдыхают в курортных городах в 100 километрах от абхазской столицы.