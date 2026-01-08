Сегодня 02:07 США перешли черту. Зачем Трамп вцепился в российский танкер Marinera и что это значит для мира Аналитик Ежов: захват Marinera связан с событиями на Украине 0 0 0 Фото: Roman Naumov/URA.RU / www.globallookpress.com Эксклюзив

Две недели погони через весь океан, спутниковая слежка и, наконец, десант. Что такого вез обычный российский танкер, если ради его захвата США рискнули дать Москве реальный казус белли и задействовали силы целого флота? Истинные причины охоты за Marinera могут шокировать, а январь 2026 года — войти в историю.

Что за танкер Bella 1 Еще две недели назад российский танкер носил имя Bella 1 (IMO 9230880) и ходил под флагом Панамы, как следует из данных профильного сайта Vessel Finder. Это судно класса VLCC (Very Large Crude Carrier) длиной 333 метра и грузоподъемностью более 318 тысяч тонн, представляющее собой плавучую крепость для перевозки сырой нефти. Bella 1 давно находился под прицелом американской разведки из-за своих связей с венесуэльским нефтяным сектором и иранскими поставками. Как танкер Marinera стал российским В конце декабря 2025 года ситуация вокруг Bella 1 достигла апогея. В порту Венесуэлы экипаж танкера не позволил американским военным подняться на борт, после чего те начали его преследование. За Bella 1 устремился американский патрульный катер. Экипаж, по данным The New York Times состоящий из граждан России, Индии и Украины, отказался подчиняться требованиям и изменил курс.

Фото: Jens BÃ�ttner/dpa / www.globallookpress.com

Спустя несколько дней судно переименовали в Marinera и внесли в Российский морской реестр судоходства с портом приписки в Сочи. Смена флага на российский триколор, который экипаж, по свидетельствам очевидцев, гордо нанес на борт краской прямо в открытом море, означала переход судна в иную правовую юрисдикцию. В Минтрансе России указали, что 24 декабря Marinera получило временное разрешение на плавание под российским государственным флагом. Боевик со страшным исходом: как преследовали Marinera Погоня за танкером напоминала голливудский боевик, растянувшийся на тысячи миль. Начавшись у берегов Южной Америки в середине декабря 2025 года, преследование не прекращалось ни на минуту. Как пишет Sky News, американские корабли следовали за судном по пятам, постоянно вызывая экипаж по радиосвязи и требуя допустить инспекционную группу. The New York Times утверждает, что правительство России якобы направило США официальную ноту с требованием прекратить преследование танкера. Документ поступил в Белый дом 31 декабря. Военные США продолжили преследование. Источники той же газеты рассказали, что американские власти продолжают считать танкер «судном без гражданства» — на момент контакта с береговой охраной оно шло «под ложным флагом». США задействовали спутниковую группировку и самолеты-разведчики P-8 Poseidon для непрерывного мониторинга. Танкер шел на север со скоростью восемь узлов.

Фото: US Navy/via Globallookpress.com / www.globallookpress.com

Как США захватили танкер Marinera Для финального аккорда этой операции Пентагон не поскупился на средства. По сообщениям EUCOM, захват Marinera в среду, 7 января 2026 года, был проведен силами элитных подразделений. В операции участвовал современный куттер Береговой охраны США USCGC Munro, оснащенный по последнему слову техники. Ключевую роль сыграл воздушный десант: с палубы американских судов поднялись многоцелевые вертолеты, включая маневренные HM-6 Little Bird, которые обычно используются силами специальных операций (SOF). Западные источники подтверждают, что в небе над Marinera кружили британские самолеты-разведчики, обеспечивая информационную поддержку своим американским коллегам. Позднее Лондон подтвердил свое участие в военной операции. «Судно было захвачено в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США. Это задержание поддерживает указание президента США, направленное против судов, находящихся под санкциями и угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария», — заявила позднее пресс-служба Пентагона.

Фото: Philip Dulian/dpa / www.globallookpress.com

Reuters незадолго до этого сообщения писало, что неподалеку от танкера якобы находились российские военные корабли. Похожую информацию публиковал The Wall Street Journal — издание сослалось на данные от некоего американского чиновника. По его словам, Россия направила для сопровождения танкера подводную лодку. Москва такие данные не подтверждала. Что мог перевозить танкер Marinera Что же находилось в чреве этого 333-метрового исполина? Американская сторона официально заявляет о «незаконной нефти», предназначенной для финансирования подсанкционных структур. По данным The Guardian, на момент захвата Marinera, скорее всего, шла пустой. Танкер совершил резкий разворот от берегов Венесуэлы еще в декабре, не успев принять груз на борт. Если судно действительно было порожним, то действия США выглядят еще более абсурдно. Данные сервиса для отслеживания судов Tankertrackers также говорят о том, что нефти на Marinera не было. При этом после захвата судна министр обороны США Питер Хэгсет заявил, что «блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира».

Фото: CNP/AdMedia / www.globallookpress.com

Как отреагировала Россия на захват танкера Marinera Официальная Москва отреагировала на инцидент жестко. МИД России отметил, что с тревогой следит за аномальной ситуацией вокруг танкера. В ведомстве указали, что Marinera находилась в нейтральных водах Северной Атлантики под государственным флагом России, и любое вмешательство в ее плавание является грубейшим нарушением Конвенции ООН по морскому праву. После того, как поступила информация о россиянах в экипаже танкера, МИД потребовал от США не мешать их возвращению на Родину. В Белом доме заявили, что экипажу Marinera грозит уголовное преследование. Команде танкера могут предъявить обвинения. Министерство транспорта РФ подтвердило, что связь с судном была потеряна сразу после высадки американского десанта. Сенатор Андрей Клишас назвал захват судна «актом откровенного пиратства». Тем временем уже Южное командование США сообщило о захвате еще одного танкера. Судно Sophia остановили в водах Карибского моря. Военные заявили, что оно не имело гражданства и находилось под санкциями.

Фото: РИА «Новости»

Это казус белли? Что будет после захвата Marinera Авторы «Военной хроники» усомнились в том, что рядом с танкером была российская подлодка — применение силы такого уровня выглядит, по их мнению, чрезмерным. То же издание допускает, что история с Marinera показывает — силовые действия против торгового флота вскоре станут реальностью по всему миру. Политолог Живов счел ситуацию «поводом для открытого военного конфликта». Захват танкера он назвал «беспрецедентным актом прямой агрессии». Военкор Коц заявил, что в мире наступила «эпоха политических гопников». Аналитик полагает, что международное право давно «почило в бозе».

Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Криминальный почерк Вашингтона Практика последних дней показала, что в США сейчас возникает и реализуется множество идей о том, как сделать что-то противозаконное. Такое мнение в беседе с 360.ru высказал политолог и доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов.

Действия Вашингтона в первые дни 2026 года больше напоминают статьи Уголовного кодекса. Различного рода похищения, захваты. На фоне созданной отчасти самими же США ситуации в Венесуэле ситуация с Marinera является логическим продолжением подобного рода тактики. Дмитрий Ежов

Аналитик отметил, что при этом в отношениях России и США намечалось еще недавно определенное потепление. Восстановились дипломатические контакты. Появились надежды, что и в дальнейшем траектория взаимоотношений двух сверхдержав будет восходящей. Дмитрий Ежов считает, что уже в тот момент речь шла скорее об иллюзии. По мнению политолога, российско-американские отношения не могут быть партнерскими в полной мере. «Сложно, и даже невозможно представить, что в России характер отношений США будет как с КНДР, Индией или Китаем. Между Москвой и Вашингтоном в любом случае будет эффект противостояния», — пояснил Ежов.

Фото: Allison Robbert — Pool via CNP/Consolidated News Photos / www.globallookpress.com

Имеет значение, по мнению аналитика, и личность Дональда Трампа.

В отношениях с любыми государствами, в том числе и с Россией, США при администрации Трампа будут преследовать интересы собственной выгоды. Исходя из этого фактора и будет выстраиваться взаимодействие с Россией. Дмитрий Ежов

Причем здесь Украина Аналитик Ежов отметил, что реакцию Москвы на захват Marinera пока можно назвать достаточно мягкой. Танкер преследовали более двух недель, российская сторона отмечала «аномальное» внимание США к этому танкеру. Сам факт захвата танкера политолог предлагает рассматривать в контексте более глубокой геополитической ситуации. Тема, по его мнению, связана не только с Венесуэлой, но и с кризисом вокруг Украины. Дальнейшая позиция России, считает Ежов, может транслироваться в этом контексте на «теневом уровне». Политолог считает, что на публичном уровне двусторонние отношения могут изменить свою траекторию. Однако реальное положение дел будет зависеть от степени интенсификации двусторонних контактов. По мнению Ежова, ряд вопросов и недопониманий между США и Россией снимаются в результате контактов глав двух государств.

Не исключено, что такой контакт может состоять для определения дальнейших контуров двусторонних отношений. Будет тактически правильно этот контакт инициировать Вашингтону. Первый шаг должен сделать Трамп. Дмитрий Ежов