В МИД заявили, что с тревогой следят за ситуацией с танкером «Маринера»

Россия с беспокойством следит за «аномальной» ситуацией вокруг российского нефтяного танкера «Маринер». Корабль, который действует в мирных целях, привлекает чрезмерное внимание военных США и НАТО. Об этом ТАСС заявили в МИД России.

«Мы действительно с тревогой отслеживаем аномальную ситуацию, сложившуюся вокруг российского нефтяного танкера „Маринера“», — отметили в российском дипведомстве.

Сейчас судно движется по международным водам Северной Атлантики под российским флагом и строго следует международным морским законам. Однако танкер вызывает чрезмерное внимание со стороны военных США и НАТО, что кажется несоразмерным его мирному статусу.

«Вот уже несколько дней за „Маринерой“ следует корабль береговой охраны США, хотя от американского побережья наше судно отделяют около четырех тысяч километров», — отметили в МИД.

В ведомстве выразили надежду, что западные страны, которые заявляют о приверженности свободе судоходства в открытых водах, будут следовать этому принципу и в своей практике.

Ранее стало известно, что крупнейший завод Индии не получит российскую нефть в январе. Reliance Industries опровергла информацию Bloomberg о трех судах с топливом из России, которые якобы направляются на завод компании в Джамнагаре. За последние три недели компания не принимала никаких партий российской нефти и не ожидает новых поставок.