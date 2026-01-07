Глава Пентагона объяснил задержание Marinera блокадой перевозок венесуэльской нефти

Американские военные совершили высадку на шедший под российским флагом танкер Marinera в связи с блокадой перевозок венесуэльской нефти. Об этом заявил министр войны США Пит Хегсет, его процитировал ТАСС .

Ранее американская береговая охрана задержала судно в Северной Атлантике. Военные захватили танкер спустя две недели погони за ним.

Для операции они задействовали множество самолетов, в том числе Boeing KC-135T Stratotanker, Boeing P-8A Poseidon, Boeing Poseidon MRA1 и Pilatus U-28A Draco.

Задержание подтвердили в Европейском командовании ВС США. По информации Reuters, ситуация с Marinera может негативно повлиять на американо-российские отношения и обострить напряженность.