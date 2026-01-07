«Требуем». Россия мощно ответила на захват танкера Marinera

Российское внешнеполитическое ведомство взяло под особый контроль происшествие с участием военнослужащих США и экипажа судна Marinera под флагом России. Соответствующее заявление распространила пресс-служба МИД на официальном сайте .

В Москве подчеркнули, что тщательно анализируют поступающие данные о высадке американских спецподразделений на борт Marinera.

Российские дипломаты выдвинули Вашингтону ряд жестких требований, касающихся безопасности и соблюдения прав находящихся на борту соотечественников. В частности, американскую сторону призвали обеспечить максимально гуманное обращение с российскими моряками и исключить любые действия, ущемляющие их законные интересы.

Отдельным пунктом в заявлении МИД прописана необходимость беспрепятственного возвращения граждан России домой.

«<… > требуем от американской стороны обеспечить гуманное и достойное обращение с ними, неукоснительно соблюдать их права и интересы, а также не препятствовать их скорейшему возвращению на родину», — подчеркнули в МИД.

Европейское командование Вооруженных сил США задержало танкер под российским флагом Marinera в среду, 7 января. Судно захватили в Северной Атлантике. Американская сторона обосновала свои действия ордером, который выдал американский же федеральный суд.