Минтранс подтвердил обрыв связи с танкером Marinera

Российская сторона потеряла связь с танкером Marinera после захвата судна американскими военными. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса.

Ведомство уточнило, что танкер получил временное разрешение на плавание под государственным флагом России. Документ выдали на основании российского законодательства и норм международного права.

«Сегодня около 15:00 по московскому времени в открытом море за пределами территориальных вод каких-либо государств на судно высадились военно-морские силы США, связь с судном была утеряна», — подчеркнули в пресс-службе.

Минтранс напомнил, что в открытом море действует режим свободы судоходства, поэтому ни одна страна не имеет права применять силу в отношении судов, зарегистрированных в юрисдикциях других государств.

Ранее захват российского танкера прокомментировал глава Пентагона Питер Хегсет. Он объяснил, что американская береговая охрана остановила судно из-за блокады перевозок венесуэльской нефти.