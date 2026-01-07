Американские военные официально захватили российский танкер «Маринера» в Атлантике

Американская береговая охрана поднялась на борт танкера Marinera, следующего под российским флагом. Об этом сообщил Fox News .

Операция по захвату судна прошла в Северной Атлантике. Задержание танкера подтвердило Европейское командование ВС США.

Американские военные вели погоню за судном более двух недель. Издание Reuters подчеркнуло, что захват Marinera может обострить напряженность в отношениях США и России.

По информации телеграм-канала «Военная хроника», для операции американская береговая охрана задействовала патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon, Boeing Poseidon MRA1, а также несколько Pilatus U-28A Draco и топливозаправщик Boeing KC-135T Stratotanker.

Ранее военкор Александр Коц предложил ввести санкции против западных судов в ответ на преследование Marinera. Он отметил, что таким образом Россия сможет защитить свое право на свободное судоходство.