Эпоха политических гопников: захват танкера «Маринера» показал, что международное право умерло

Он напомнил, что ровно год назад написал пост и предсказал нынешнюю международную обстановку: человечество ждет долгий этап игры без правил.

То, что происходит в Атлантике, — это демонстрация: «Делаем, потому что можем. Невзирая ни на какие флаги. А что вы нам сделаете?» Демонстрация ярко выраженная. Думал, сбежал из-под носа? Достанем везде.

Военкор обратил внимание, что для остановки танкера задействовали топливозаправщик Boeing KC-135 Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, самолеты специального назначения США Pilatus U-28A Draco, корабль береговой охраны.

«Пусть даже это берег по другую сторону океана. Конвенции ООН? Пусть о них Минтранс России рассказывает», — рассказал он.

Коц выразил мнение, что международное право перестало существовать не сегодня. Оно утратило свою силу вместе с бомбардировками Белграда, ложью о пробирке Колина Пауэлла, разрушением Сирии и Газы, хаосом в Ливии. Когда это касалось стран третьего мира, все закрывали глаза, пытаясь приукрасить дряхлеющий облик западной цивилизации якобы интересами сирийского, ливийского, иракского народов.