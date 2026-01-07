Эпоха политических гопников: захват танкера «Маринера» показал, что международное право умерло
В Атлантике разгорелся международный скандал: американские военные официально захватили российский танкер «Маринера». Москва назвала действия американских военных нарушением международного морского права и потребовала соблюдения свободы судоходства.
Настала эпоха политических гопников. Так прокомментировал ситуацию военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в своем телеграм-канале.
Он напомнил, что ровно год назад написал пост и предсказал нынешнюю международную обстановку: человечество ждет долгий этап игры без правил.
То, что происходит в Атлантике, — это демонстрация: «Делаем, потому что можем. Невзирая ни на какие флаги. А что вы нам сделаете?» Демонстрация ярко выраженная. Думал, сбежал из-под носа? Достанем везде.
Александр Коц
Военкор обратил внимание, что для остановки танкера задействовали топливозаправщик Boeing KC-135 Stratotanker, патрульный самолет Boeing P-8A Poseidon ВВС США, британский Boeing Poseidon MRA1, самолеты специального назначения США Pilatus U-28A Draco, корабль береговой охраны.
«Пусть даже это берег по другую сторону океана. Конвенции ООН? Пусть о них Минтранс России рассказывает», — рассказал он.
Коц выразил мнение, что международное право перестало существовать не сегодня. Оно утратило свою силу вместе с бомбардировками Белграда, ложью о пробирке Колина Пауэлла, разрушением Сирии и Газы, хаосом в Ливии. Когда это касалось стран третьего мира, все закрывали глаза, пытаясь приукрасить дряхлеющий облик западной цивилизации якобы интересами сирийского, ливийского, иракского народов.
Военкор пришел к выводу, что главные мировые игроки стали более амбициозными. Они начали захватывать респектабельные районы, куда раньше не решались заходить.
Сегодня бы добавил, что гопнику, почувствовавшему всевластие, надо отвечать наотмашь, без оглядок на прошлые договоренности. «Дух Анкориджа» окончательно выветрен «душком Каракаса».
Александр Коц
До этого Коц призывал ввести санкции против западных судов в ответ на преследование в ответ на преследование танкера «Маринера». По его мнению, это поможет защитить право России на свободное мореплавание.