Хватит. НАТО перегнул палку: почему весь альянс гоняется за таинственным судном России

Вооруженные силы США, Великобритании и их союзников по НАТО установили слежку за танкером Marinera, который поднял флаг России у берегов Венесуэлы. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на данные мониторинга и источники в разведке.

Ситуация вокруг судна, находящегося сейчас примерно в 500 километрах от берегов Ирландии, переросла в полноценную военную операцию.

Как говорили источники The Times, для слежки за танкером в воздух подняли два американских самолета-разведчика P-8 Poseidon, британский истребитель Eurofighter Typhoon, а также патрульные борта Франции и Ирландии.

Российское издание РБК утверждает, что речь идет о танкере Bella 1, который шел под флагом Панамы от Венесуэлы и попал блокаду США. Под американские санкции это судно внесли еще в 2024 году.

Теперь же экипаж поднял над ним российский флаг. Судно, как дополняет газета, появилось в реестре судов России под названием Marinera.

По данным источников CBS News, американское командование все же планирует перехват и силовой захват судна уже на этой неделе.

По информации The New York Times, Москва уже направила Вашингтону официальное требование прекратить любые посягательства на танкер. В Кремле такие публикации не комментировали.

Однако на ситуацию отреагировал российский МИД. Здесь отметили, что с тревогой следят за «аномальной ситуацией» вокруг российского танкера.