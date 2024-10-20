Сегодня 23:13 Беспрецедентная фальсификация. Выборы в Молдавии прошли с «чудовищными нарушениями» Политолог Колчин: в случае победы Санду русофобская политика Молдавии усилится 0 0 0 Фото: Global Look Press Мир

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Референдум

Выборы президента Молдавии

В Молдавии 20 октября состоялись выборы президента и референдум о вступлении страны в Евросоюз. Голосование завершилось в 21:00 (совпадает с московским). Во время выборов зафиксировали «чудовищные нарушения» и фальсификации. По предварительным итогам, лидирует кандидат и действующий лидер республики Майя Санду. Как прошел избирательный процесс и как его результаты скажутся на внутренней и внешней политике страны — в материале 360.ru.

Кто участвовал в выборах в Молдавии На пост главы республики баллотировались 11 кандидатов, шестеро из которых представили политические партии. Еще пятеро — независимые кандидаты. Майя Санду — действующий президент с 2020 года. В 2016-м основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), которая в 2021 году победила на досрочных выборах в парламент. На второй срок Санду баллотируется от PAS. Глава государства считает своим главным достижением продвижение Молдавии на пути евроинтеграции. Александр Стояногло — политик родом из Гагаузии. Он дважды баллотировался на должность главы автономии. Был главным прокурором Молдавии, в 2021 году его отстранили от должности решением Высшего совета прокуратуры. Ренато Усатый — экс-мэр города Бельцы, лидер «Нашей партии», выступающей за сбалансированную внешнюю политику между Востоком и Западом. Ирина Влах — бывшая глава Гагаузии. Ранее состояла в Партии коммунистов Республики Молдова, в 2023-м запустила общественно-политическую ассоциацию «Платформа Молдова». Виктория Фуртунэ — юрист, политикой раньше не занималась. С 2008 года работает в органах прокуратуры. О своем выдвижении на пост президента заявила в Приднестровье, где записала предвыборный ролик и пообещала «защитить Молдавию от конфликта».

Фото: РИА «Новости»

Василий Тарлев — премьер-министр Молдавии с 2001 по 2008 года. С 2012-го входит в состав руководства левоцентристской партии «Возрождение». На выборы баллотируется от партии «Будущее Молдовы», которую возглавил в феврале 2024 года. Ион Кику — в прошлом министр финансов и премьер-министр. В 2021 году создал проевропейскую Партию развития и консолидации Молдовы, от которой идет на выборы. Андрей Нэстасе в 2019 году был депутатом парламента, главой МВД, вице-премьером и генеральным примаром муниципия Кишинев. Баллотируется как независимый кандидат и критикует Санду. Наталья Морарь — журналист и телеведущая. Ее карьера началась в Москве, в 2008 году после публикации расследования «Черная касса Кремля» в журнале The New Times ей запретили въезд в Россию. Называет себя проевропейским политиком, но критикует референдум о евроинтеграции. Октавиан Цыку — историк, семикратный чемпион Молдавии по боксу, с 2019 по 2021 год был депутатом парламента. Его выдвинул блок «Вместе». Тудор Ульяновский — карьерный дипломат. Возглавлял МИД республики в 2018–2019 годах в правительстве ДПМ. Он также был послом в Швейцарии и постпредом в ВТО.

Фото: РИА «Новости»

Как проходил референдум по евроинтеграции Вместе с бюллетенем президентских выборов избирателям выдавали бланк по референдуму с вопросом: «Поддерживаете ли вы внесение изменений в Конституцию с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Предполагается внесение в основной закон раздела об интеграции в Евросоюз — участие Молдавии в учредительных актах ЕС получит приоритет над противоречащими положениями внутренних законов. Статьи о евроинтеграции есть в Конституциях Грузии и Украины, но там наряду с членством в ЕС зафиксировано стремление стран вступит в НАТО. В основном законе Молдавии говорится, что она — нейтральное государство.

Фото: Unsplash

Скандалы и нарушения Выборы президента Молдавии и референдум о евроинтеграции признали состоявшимися. По данным на 18:00 явка на референдум превысила 42% — участниками стали 1 228 650 избирателей. Явка на выборах главы государства достигла более чем 48,5% по состоянии на 19:00.Основная борьба развернулась между Санду, Стояногло и Усатым. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50%, второй тур состоится 3 ноября. На выборах зарегистрировали сотни сообщений о возможных нарушениях, сообщил директор неправительственной организации Promo-LEX Николай Панфил, чьи слова привело РИА «Новости». Агентство также процитировало кандидата в президенты Ион Кику. Тот отметил, что власти вынуждали людей голосовать, что является грубейшим нарушением.

На выборах в Молдавии наблюдается беспрецедентная фальсификация при непосредственном участии ЦИК во главе с ПДС. Ион Кику кандидат в президенты

Фото: РИА «Новости»

Василий Тарлев заявил, что в крупных больницах Молдавии персонал собирает бюллетени пациентов, чтобы затем использовать их в «непонятных целях». Лидер Партии социалистов Игорь Додон указал на «чудовищные» нарушения со стороны правящей партии. Политик назвал целенаправленным сокращение до минимума количества избирательных участков в России, сообщил ТАСС. «В то же время в Румынии, Италии и других западных странах, где открыто более двухсот участков, наблюдателей оппозиции не пускают на них после того, как они заметили там подвоз избирателей на автобусах, агитацию и другие противоправные действия. Уже к обеду наблюдатели на выборах получили более 600 сигналов об этих и других нарушениях», — заявил Додон. По его словам, беспрецедентные нарушения происходили с молчаливой подачи «западных партнеров». После закрытия участков в 21:00 полиция сообщила о 113 случаях нарушений в день голосования, сообщило РИА «Новости». Речь идет о фотографировании бюллетеня и его порче, незаконной перевозке избирателей, несанкционированной предвыборной демонстрации и подкупе.

Фото: РИА «Новости»

Предварительные итоги Санду пока лидирует на выборах президента Молдавии. После обработки более 25% бюллетеней, она набирает 34,17% голосов. Ее ближайший соперник Стояногло — 29,92% Молдаване на референдуме проголосовали против вступления страны в ЕС. За выступили 41,31%, против — 58,09%, свидетельствуют первые данные ЦИК после подсчета 20,55% протоколов.

Что будет после выборов в Молдавии В случае победы Санду на выборах в Молдавии отношения с Россией не изменятся, что приведет к противоречиям внутри государства, рассказал 360.ru политический аналитик Петр Колчин. «Если Санду сохранит пост, то с большей долей вероятности такая антироссийская, русофобная политика будет продолжена и даже будет усилена. Мы уже видели за прошедший срок разрыв отношений с Россией, в сфере внешней политики движение в сторону ЕС и НАТО стало приоритетом дипломатии Кишинева», — напомнил эксперт. Он добавил, что во внутренней политике планомерно уничтожаются институты, связанные с молдавской идентичностью, историей и культурой.

Фото: РИА «Новости»

Как гражданка Румынии Санду стремится ликвидировать государственность Молдавии и присоединить ее к своей родной стране. Вероятно, именно так она видит свой путь в клуб европейских политиков, заявил Колчин. «Несмотря на то, что эта политика вызывает жесткое неприятие со стороны многих граждан Молдавии, подрывает целостность страны, потому что Гагаузия не хочет видеть себя частью Румынии, Санду из той череды политиков, которых можно охарактеризовать как проевропейские фанатики, которые ради достижения своей цели готовы идти на все, что угодно», — отметил специалист. По его словам, вокруг выборов создали определенную атмосферу: велась борьба с неугодными партиями, СМИ и политиками.

В том числе создавались проблемы для голосования людей, которые стремятся улучшить отношения Молдовы в России. Как мы знаем, в России на 500 тысяч граждан Молдавии, которые находятся в нашей стране, было открыто всего два участка. Что это, если не насмешка? Что это, если не определенный дипломатический жест, который показывает пренебрежение людьми и пренебрежение их мнением? Петр Колчин политолог

Фото: РИА «Новости»

В дальнейшем стоит ожидать ухудшения отношений между Молдавией и Россией. «С другой стороны, все это увеличивает внутренние противоречия. И в итоге Молдавия может столкнуться с жестким конфликтом внутри страны, который может выйти далеко за рамки политического противостояния и диалогов. Как вы уже видели, режим Санду скорее будет использовать тоталитарные методы, чем оппозиция», — добавил Колчин. Референдум по евроинтеграции тоже вряд ли что-то изменит. «Санду все также фанатично рвется в ЕС и фанатично восхваляет НАТО. Думаю, ничего не сможет изменить ее маниакальные наклонности в этом направлении», — заключил специалист. В день голосования сотни граждан Молдавии пришли к зданию посольства в Москве, чтобы принять участие в голосовании. При этом МИД республики назвал очереди на избирательных участках в России «созданными искусственно».