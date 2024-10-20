МИД Молдавии назвал очереди на избирательных участках в России «искусственными»

МИД Молдавии назвал очереди на избирательных участках в России искусственно созданными, сообщило РИА «Новости». В министерстве также призвали российскую сторону не допустить «незаконный подвоз избирателей».
В МИД Молдавии уточнили, что предупреждали российские власти о попытках неких структур «организованно доставлять граждан» к посольству в Москве.
«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — отметили в министерстве.
Выборы президента стартовали в Молдавии утром 20 октября. В голосовании приняли участие минимум 33,3% избирателей, поэтому выборы признали состоявшимися.
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