МИД Молдавии назвал очереди на избирательных участках в России «искусственными»

МИД Молдавии назвал очереди на избирательных участках в России искусственно созданными, сообщило РИА «Новости» . В министерстве также призвали российскую сторону не допустить «незаконный подвоз избирателей».

В МИД Молдавии уточнили, что предупреждали российские власти о попытках неких структур «организованно доставлять граждан» к посольству в Москве.

«Таким образом, мы считаем, что скопление людей на двух избирательных участках в России было создано искусственно с целью поставить под угрозу избирательный процесс», — отметили в министерстве.

Выборы президента стартовали в Молдавии утром 20 октября. В голосовании приняли участие минимум 33,3% избирателей, поэтому выборы признали состоявшимися.