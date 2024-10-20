ЦИК Молдавии зафиксировал шесть нарушений на избирательных участках

В Центризбирком Молдавии поступили данные о шести случаях нарушений во время выборов в стране. Об этом заявила на брифинге глава молдавского ЦИК Анжела Караман, сообщило РИА «Новости» .

По ее словам, случаи нарушений проверяют правоохранители. ЦИК предупредили, что на участки под видом представителей избирательных конкурентов могут проникнуть злоумышленники, добавила Караман. Чтобы не допустить этого, наблюдатели и представители кандидатов регистрировались заранее.

Избирательные участки закроются в стране в 21:00. Граждане Молдавии выбирают главу республики на четыре года. Также сегодня проходит референдум об изменении Конституции для вступления страны в Евросоюз.

Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший премьер Василий Тарлев заявил о нарушениях на президентских выборах и референдуме. В некоторых больницах медперсонал собирал бюллетени у пациентов, что могли использовать для фальсификации, отметил он.