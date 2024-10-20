ЦИК Молдавии зафиксировал шесть нарушений на избирательных участках
ЦИК Молдавии: полиция начала проверять данные о шести случаях нарушений
В Центризбирком Молдавии поступили данные о шести случаях нарушений во время выборов в стране. Об этом заявила на брифинге глава молдавского ЦИК Анжела Караман, сообщило РИА «Новости».
По ее словам, случаи нарушений проверяют правоохранители. ЦИК предупредили, что на участки под видом представителей избирательных конкурентов могут проникнуть злоумышленники, добавила Караман. Чтобы не допустить этого, наблюдатели и представители кандидатов регистрировались заранее.
Избирательные участки закроются в стране в 21:00. Граждане Молдавии выбирают главу республики на четыре года. Также сегодня проходит референдум об изменении Конституции для вступления страны в Евросоюз.
Ранее кандидат в президенты Молдавии, бывший премьер Василий Тарлев заявил о нарушениях на президентских выборах и референдуме. В некоторых больницах медперсонал собирал бюллетени у пациентов, что могли использовать для фальсификации, отметил он.